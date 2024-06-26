Фетисов о санкциях Канады против Третьяка: «Ничего нового, после войны туда свалило много нацистов. В 1970-е против нас устраивали провокации. Дебилы – четкое определение этой некомпетентности»
Вячеслав Фетисов высказался о санкциях Канады против Владислава Третьяка.
– Там хоккей – культовый вид спорта, Третьяк был для них кумиром. Даже во времена железного занавеса такого не было. Что сейчас произошло с Канадой?
– В этом нет ничего нового. После войны туда свалило много нацистов. И там сильное проукраинское лобби. Когда мы играли в западной части Канады в 1970 годы, против нас постоянно устраивали какие-то провокации.
Если недавно канадский парламент стоя приветствовал бандеровца, почему мы удивляемся санкциям против Третьяка?
Дебилы – это четкое определение, которое дал Сергей Лавров всей этой некомпетентности, которая может привести к большой беде, если они не очухаются.
Но опускать руки тоже нельзя. Мы обязаны добраться до умов молодежи планеты Земля, чтобы они начали осознавать, куда все это катится. И наши хоккеисты могли бы стать послами, которые говорили бы с людьми на понятном языке и не боялись осуждения. Но в Канаду их не пускают, – заявил трехкратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Там же много нацистов и бандеровцев.
Дарю идею депутату.
Ограниченный как интеллектуально, так и нравственно. Жуть..