Фетисов о санкциях Канады против Третьяка: «Ничего нового, после войны туда свалило много нацистов. В 1970-е против нас устраивали провокации. Дебилы – четкое определение этой некомпетентности»

Теги ФХР Владислав Третьяк Вячеслав Фетисов Сергей Лавров Политика контент Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался о санкциях Канады против Владислава Третьяка.

– Там хоккей – культовый вид спорта, Третьяк был для них кумиром. Даже во времена железного занавеса такого не было. Что сейчас произошло с Канадой?

– В этом нет ничего нового. После войны туда свалило много нацистов. И там сильное проукраинское лобби. Когда мы играли в западной части Канады в 1970 годы, против нас постоянно устраивали какие-то провокации.

Если недавно канадский парламент стоя приветствовал бандеровца, почему мы удивляемся санкциям против Третьяка?

Дебилы – это четкое определение, которое дал Сергей Лавров всей этой некомпетентности, которая может привести к большой беде, если они не очухаются.

Но опускать руки тоже нельзя. Мы обязаны добраться до умов молодежи планеты Земля, чтобы они начали осознавать, куда все это катится. И наши хоккеисты могли бы стать послами, которые говорили бы с людьми на понятном языке и не боялись осуждения. Но в Канаду их не пускают, – заявил трехкратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

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10 комментариев
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Третьяк сам все 90-ые прожил в США и Канаде)
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Много у славы сотрясов было?
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Славик вышел в единоличные лидеры в гонке отъявленных #######! Обошёл Кожевникова на голову! Правда Кожевников выпал из игры на двое суток по объективным причинам, язык перестал слушаться ..
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Не могу понять: так они на западе дебилы, или конкурентные умницы? В предыдущей реплике от г-на Фетисова говорилось о том, что российским студентам делать в США (очевидно, как и в Канаде) нечего потому как они неконкурентные, и будут официантами и проститутками, а местные там очень конкурентные. P.s. Но точно знаю, что наши, отечественные нацисты совсем неконкурентны западным. Ведь их не существует, потому как в ДНК россиян вшит антинацистский ген.
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А Фетисов не предлагает провести СВО в Канаде ?
Там же много нацистов и бандеровцев.
Дарю идею депутату.
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Тайминг вью - 70 минут. Интервьюируемый за все это время не родил ни единого намека на внятную мысль. Враги, родина, дебилы, обманули.
Ограниченный как интеллектуально, так и нравственно. Жуть..
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Фетисову большой респект за крутую карьеру лучшего европейского защитника всех времен.
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Ответ Einfach Safari
Третьяк сам все 90-ые прожил в США и Канаде)
Проводил разведку в логове врага)
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Ответ Nosikedy
Не могу понять: так они на западе дебилы, или конкурентные умницы? В предыдущей реплике от г-на Фетисова говорилось о том, что российским студентам делать в США (очевидно, как и в Канаде) нечего потому как они неконкурентные, и будут официантами и проститутками, а местные там очень конкурентные. P.s. Но точно знаю, что наши, отечественные нацисты совсем неконкурентны западным. Ведь их не существует, потому как в ДНК россиян вшит антинацистский ген.
Сгоняй да проверь, что ты пишешь? Фетисов там пожил чуток, жизнь повидал.
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