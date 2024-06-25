Вячеслав Фетисов: «В России патриотизм считается моветоном. Америка на этом стоит – везде флаги и гимн поют. Нужно поднимать внутренний спорт, но смотришь соревнования – пустой стадион»

Теги Вячеслав Фетисов НХЛ КХЛ Политика Хоккей

Вячеслав Фетисов заявил, что в России патриотизм считается моветоном.

«К сожалению, в России патриотизм до сих пор считается моветоном. Хотя Америка на этом стоит. Я там прожил 14 лет и знаю это. Там везде флаги и везде стоя гимн поют.

Я вернулся в Россию в 2002 году, когда меня пригласили работать в структуру российского спорта. Первое время я жил на государственной даче в Жуковке.

Мы с женой на 1 мая решили вывесить флаг на флагштоке. Пришел управляющий и сказал: «Вячеслав Александрович, после праздников снимайте флаг». У нас, мол, закон не позволяет.

Я отказался. И когда я уехал на работу, флаг все равно сняли. Так что вопросов у меня много.

Я считаю, что мы обязаны сегодня поднимать внутренний спорт. С другой стороны, смотришь соревнования – и видишь пустой стадион. Соревнуются лучшие атлеты и пловцы, а люди не пришли.

Оказывается, нужен какой-то иностранный крендель, чтобы прийти, заплатить деньги и поддержать», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

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94 комментария
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Весь ваш патриотизм - #### президента.
+159
-11
+148
У вас лишь патриотизм к президенту, к вертикали власти.

В Америке патриотизм можно привязать к истории, правам самих американцев и конституции, независимо от президента.
+91
-8
+83
Опошлили и загадили патриотизм. Мы патриоты народа и земли, а не чиновников и их интересов
+74
-6
+68
Ответ ГЕНПЛАН
Весь ваш патриотизм - #### президента.
У главных патриотов вроде Фетисова - дети в США и Лондонах.
Тайные агенты наверное, бггггг
+69
-5
+64
Рассказывает о патриотизме чел, который смотался в штаты в молодом возрасте, как только появилась возможность. Нарубил там грязной зелёной капусты, стал там не нужен в силу отсутствия предложений и приехал в РФ чиновничествовать, по-сути жить на госбабки. Уехал явно не на пустое место и не ради патриотизма. Ндаа, каков же лицемер оказался Слава Фетисов.
+57
-4
+53
Ответ ГЕНПЛАН
Весь ваш патриотизм - #### президента.
Патриотизм - он не в флагах, товарищ Фетисов, он в головах людей и прежде всего в отношении государства к своему народу, любви и заботе о нём, в процветании общества, в возможности людей купить эти билеты и посмотреть настоящее шоу на спортивной арене, а не только кучки людей сплотившихся у большого человека с кормушкой и поющим ему дифирамбы, ради наполнения своей корзинки до краёв золотишком!!!
+40
-1
+39
Лизать жопы, Слава и отсутствие своего мнения - это не патриотизм. Настоящих патриотов вы не вспомните, да и им это не нужно. Хорошо, что люди в нашей стране разделяют понятия государство и страна
+39
-2
+37
Патриотизм в США - это гордость за страну.
Патриотизм в РФ - это мифы о прошлом и что бы у соседа было хуже.
Менталитет полярный.
+22
-1
+21
Все кругом пронизано коррупцией. На законы чиновники и силовики плевали, о права человека ноги вытерли. О каком патриотизме он бредит?
+23
-2
+21
Ответ RWMen
Рассказывает о патриотизме чел, который смотался в штаты в молодом возрасте, как только появилась возможность. Нарубил там грязной зелёной капусты, стал там не нужен в силу отсутствия предложений и приехал в РФ чиновничествовать, по-сути жить на госбабки. Уехал явно не на пустое место и не ради патриотизма. Ндаа, каков же лицемер оказался Слава Фетисов.
Если бы не он, зелёную капусту нарубили бы солдаты нато
+13
-1
+12
Ну почему, в РФ моветоном считается патриотизм который за деньги и ради денег и пр. материальных благ. Вот как у самого г-на Фетисова.
+12
-1
+11
Дочь — Анастасия, родилась 10 июля 1991 года в Нью-Йорке, гражданка России и США, с 5 лет училась в школе в США, а с 12 лет — в англо-американской школе в Москве, проходила практику в Голливуде в качестве помощника продюсера, в мае 2016 года поступила в аспирантуру школы кинематографии университета Нью-Йорка и готовится стать режиссёром, живёт в двухсотметровой квартире в башне Трампа[англ.] в Нью-Йорке, купленной за шесть с половиной миллионов долларов.
Вот и весь патриотизм…
+11
-1
+10
Ответ bilyash63
Лизать жопы, Слава и отсутствие своего мнения - это не патриотизм. Настоящих патриотов вы не вспомните, да и им это не нужно. Хорошо, что люди в нашей стране разделяют понятия государство и страна
К большому сожалению разделяют эти понятия не все. Некоторые уверены, что это одно и то же. Причем им тыкнешь в какой-нибудь источник, где черным по белому и аргументированно написано, что это блин разные вещи, вроде соглашаются, проходит неделя - и опять заводят старую пластинку, что это одно и то же. Вот как их переубедить и возможно ли это вообще?
+8
0
+8
Слава, а ты не догоняешь, почему пустые стадионы? Чтобы стадионы были полные, у людей сначала должны быть полные желудки и полные дома. Потом все остальное. Пирамида Маслоу в действии. Но ты же хоккеист и депутат, тебе не нужны книжки.
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0
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Нигде патриотизм не считается моветоном, это основополагающая идеология любого государства, но когда его на флаги поднимает ворье и всякая шваль, то приходится быть разборчивым, и отделять зерна от плевел.
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Потому что у нас патриотизм это поддержка президента, а не страны (родины). Если ты не поддерживаешь президента, значит не любишь страну, а скорее всего враг .
Короче бред полнейший.
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Ответ ГЕНПЛАН
Весь ваш патриотизм - #### президента.
Лаконично, и в духе Шевчука. Юлианыч-молодец, бросил фразу в века... Казалось бы 2 знаменитых человека, профи своего дела, любящие Родину сыны Отечества... Один на подсосе у партии, а другой, который на Минутке раненых помогал выносить и пел Осень умирающим пацанам в Грозном теперь на родине персона нон грата....
+5
0
+5
Так ты один из тех, кто сделал так, что патриотизм считается чуть ли не ругательством.
+6
-1
+5
Они даже не понимают, на чем должен строиться патриотизм
+7
-2
+5
Кумиром народным служил Козлодоев,
И всякий его уважал.
А ныне, а ныне попрятались суки
В окошки отдельных квартир.
Ползет Козлодоев, мокры его брюки,
Он стар, он желает в сортир.
+7
-2
+5
конечно патриотизм моветон. Потому что за настоящий патриотизм можно легко отъехать на зону или на тот свет. За дискредитацию власти
+7
-2
+5
Слава, угомонись!
+5
-1
+4
Патриотизм вещь хорошая, его действительно можно воспитывать, но воспитание патриотизма - это только приоткрывание двери, за которой должны находится вещи, которыми будут гордиться все граждане страны. А у нас воспитание патриотизма - это приоткрывание двери, а за ней только исторические события, в лучшем случае полувековой давности. Граждане хотят открыть эту дверь, а там российские IT компании, которые производят самые передовые программные продукты, которыми пользуется весь мир, там российские бизнесмены, которые не скооперировались с властью, чтобы из земли что-то выковыривать и продавать, а создающие интеллектуальные продукты, которые будут являться лучшими во всем мире, там самые богатые пенсионеры, которые толпами отдыхают на всех лучших мировых курортах, там красивые, благоустроенные города, там автомобили, на которых ездит пол мира и много-много чего еще. Тогда патриотизм будет не силой насаждаться, а только приоткрывать дверь, за которой гордость за страну будет формироваться сама
+4
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зарплаты людям нужно поднимать, не завозить мигрантов, может тогда и патриотизм начнет просыпаться
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Просто в России нет единства в плане государство(власть) - народ, вроде все люди:2 руки, 2 ноги, одинаковые должны быть. Но в России не все одинаковые, огромная пропасть существует между властьимущими и народом...
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Просто патриотизм, педалируемый в России, не имеет ничено общего с патриотизмом, который обозначает любовь к Родине. Юрий Юлианович подметил исключиьельно точно.
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Для начала отмените Fan Uidi, может люди начнут ходить на стадионы
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Учимся патриотизму у Кин Чем как там его...
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Так пишут же:на играх БРИКС 2000 спортсменов,на какой-то ещё фигне 3000,и типа игры интересные-капец,любая Олимпиада курит!Так чего же зритель не идёт?Не надурить?🤣
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Славик, ты в зимнем.
Переобувайся скорее!
+7
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