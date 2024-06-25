Вячеслав Фетисов: «В России патриотизм считается моветоном. Америка на этом стоит – везде флаги и гимн поют. Нужно поднимать внутренний спорт, но смотришь соревнования – пустой стадион»
Вячеслав Фетисов заявил, что в России патриотизм считается моветоном.
«К сожалению, в России патриотизм до сих пор считается моветоном. Хотя Америка на этом стоит. Я там прожил 14 лет и знаю это. Там везде флаги и везде стоя гимн поют.
Я вернулся в Россию в 2002 году, когда меня пригласили работать в структуру российского спорта. Первое время я жил на государственной даче в Жуковке.
Мы с женой на 1 мая решили вывесить флаг на флагштоке. Пришел управляющий и сказал: «Вячеслав Александрович, после праздников снимайте флаг». У нас, мол, закон не позволяет.
Я отказался. И когда я уехал на работу, флаг все равно сняли. Так что вопросов у меня много.
Я считаю, что мы обязаны сегодня поднимать внутренний спорт. С другой стороны, смотришь соревнования – и видишь пустой стадион. Соревнуются лучшие атлеты и пловцы, а люди не пришли.
Оказывается, нужен какой-то иностранный крендель, чтобы прийти, заплатить деньги и поддержать», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
В Америке патриотизм можно привязать к истории, правам самих американцев и конституции, независимо от президента.
Тайные агенты наверное, бггггг
Патриотизм в РФ - это мифы о прошлом и что бы у соседа было хуже.
Менталитет полярный.
Вот и весь патриотизм…
Короче бред полнейший.
И всякий его уважал.
А ныне, а ныне попрятались суки
В окошки отдельных квартир.
Ползет Козлодоев, мокры его брюки,
Он стар, он желает в сортир.
Переобувайся скорее!