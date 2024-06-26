Фетисов об отъезде в НХЛ: «Не я решал уехать – СССР меня хотел продать, как раба, заработать денег. Меня это возмутило. Я отыграл в стране 14 лет, мне нечего стыдиться»

Теги Нью-Джерси Детройт Вячеслав Фетисов НХЛ чемпионат СССР Политика деньги Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался о своем отъезде в НХЛ в 1989 году.

Экс-защитник играл за «Нью-Джерси» и «Детройт».

– Я уехал в Америку, когда мне был 31 год. К тому моменту я 14 лет играл за сборную СССР. У меня была зарплата в 250 рублей и однокомнатная квартира. Без дачи. Нам дачи не нужны.

– А Валерий Фадеев говорит, что вы были упакованным крутым парнем, который получил квартиру и купил «Волгу».

– Я же не жалуюсь. Первое время мне действительно предъявляли претензии: «Тебе платят 10 тысяч долларов, а ты решил уехать». Но это не я решал уехать. Меня решили продать.

Дело в том, что при Госкомспорта СССР была создана структура Совинтерспорт, которая занималась продажей спортсменов за границу. То есть страна меня хотела продать, как раба, и заработать на мне денег, хотя до этого она уже зарабатывала достаточно. Меня именно это возмутило.

Деньги не были для меня самоцелью. Мне здесь хорошо было: и однокомнатная квартира, и уважение людей. Но они же перевернули все с ног на голову. Разговор был примерно такой:

– Ты едешь играть в Америку и будешь получать тысячу долларов, а все остальное будешь приносить в посольство.

– Почему тысячу долларов?

– Потому что посол больше получать не может.

– Тогда пусть посол и играет.

Тогда ведь уже были случаи, когда футболисты за эту тысячу долларов потом красили забор соседям, чтобы с голоду не умереть, потому что, принося деньги в посольство, они лишались большей части заработанного. Тем более, куда шли эти деньги – непонятно. Неучтенки там было много.

Кстати, я в то время предлагал установить правило: если ты отыграл в стране восемь-десять лет, можешь ехать, куда хочешь. Я отыграл в стране 14 лет. В это время многие хоккеисты уже давно закончили карьеру и остались не у дел. Поэтому мне тут нечего стыдиться.

За свои права иногда надо побороться. И в данном случае я считаю, что я честно отстаивал свои интересы. Я провел в Америке карьеру, поднял авторитет советского и российского хоккея, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

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33 комментария
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АХАХАХХАХАХА
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Что ты,черт побери,такое несешь？
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Как раб играл там,только с чемоданом зелени.
Но это так,мелочи
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Ага, а его дочь продали в рабство в Америку. Хорошо хоть у самого Славы получилось сбежать из этого плена.
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Ну прям Фетисов освобожденный! А если честно Славик, ты самый настоящий лицемер и популист! Жаль тут нельзя материться.... я бы про тебя много хороших слов написал!
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+15
Ответ Kotokers
Что ты,черт побери,такое несешь？
В случае Фетисова правильно так:

"Что ты, черт, такое несёшь?"
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+14
Как краба на галерах бггг
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+12
А дочку до сих в заложниках держат
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10 тыщ баксов это же сколько пломбиров можно было купить?😏
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Дада поэтому столько лет поиграл в НХЛ)))) от нежелание
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Во, заливает)
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+5
Упирался изо всех сил
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Ответ fbd
Ага, а его дочь продали в рабство в Америку. Хорошо хоть у самого Славы получилось сбежать из этого плена.
Фетисов держит дочь подальше от СССР, чтобы ее тоже не продали как рабыню)
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+3
У него уже деменция что ли? Пусть свою книжку перечитает.
+4
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Что только не скажешь задним числом, чтоб оправдаться🤣👍
+3
0
+3
Хоккеиста в трусиках захотели продать 😭
+4
-1
+3
И поэтому от нежелания ты там на десяток лет задержался? Ну и трепло
+2
0
+2
Если представляешь страну, тебе и платят как дипработнику - те самые потолочные 750 рублей.

Если представляешь исключительно себя, тогда и платят больше, но не надо потом рассказывать басни, что представлял и прославлял Советский Союз или Россию и кто-то там тебя продал.
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когда совести нет, то и стыдиться нечего, Вячеслав
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Это другое.
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А еще нет такой статьи, как "Оскорбление чувств любящих СССР"?
Даже странно, если нет
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Слава, это дураков можно запутать и обмануть, с думающей и знающей аудиторией это не прокатит.
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Спортс, вы неправильно прямую речь Фетисова передали, где разговор был такой:
Получается корреспондент задаёт вопросы, а не Фетисов вспоминает разговор.
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Фетисов о том как возглавил сборную перед олимпиадой, будучи всего вторым тренером клуба НХЛ: это не я ходил по кабинетам и подсиживал Михайлова, это все ходили ко мне и Михайлов тоже, умоляли чтоб я без тренерского опыта принял команду на важнейшем турнире.
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Уж не знаю всех нюансов этой истории, но такая схема до сих пор имеет место быть на Кубе или в Северной Корее, когда врачей и рабочих оправляют на заработки под надзором партии с целью получить валюту. Сам работник продолжает получать, либо жалкие проценты от заработанного, либо свой стандартный домашний оклад.
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А почему он вообще этот момент вспомнил?
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Фетисов о том как женился: Это не я увёл жену у Хидиатулина, это Вагиз сам привел ко мне Ладу и сказал: забирай.
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Такой скользкий, мог бы и вообще без коньков играть.
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Странное рабство какое-то, бабла заработал прилично, дочь в нью-йорке родилась
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Ответ serious fan
АХАХАХХАХАХА
Валера, ВЕРИМ!!!
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