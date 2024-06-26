Фетисов об отъезде в НХЛ: «Не я решал уехать – СССР меня хотел продать, как раба, заработать денег. Меня это возмутило. Я отыграл в стране 14 лет, мне нечего стыдиться»
Вячеслав Фетисов высказался о своем отъезде в НХЛ в 1989 году.
Экс-защитник играл за «Нью-Джерси» и «Детройт».
– Я уехал в Америку, когда мне был 31 год. К тому моменту я 14 лет играл за сборную СССР. У меня была зарплата в 250 рублей и однокомнатная квартира. Без дачи. Нам дачи не нужны.
– А Валерий Фадеев говорит, что вы были упакованным крутым парнем, который получил квартиру и купил «Волгу».
– Я же не жалуюсь. Первое время мне действительно предъявляли претензии: «Тебе платят 10 тысяч долларов, а ты решил уехать». Но это не я решал уехать. Меня решили продать.
Дело в том, что при Госкомспорта СССР была создана структура Совинтерспорт, которая занималась продажей спортсменов за границу. То есть страна меня хотела продать, как раба, и заработать на мне денег, хотя до этого она уже зарабатывала достаточно. Меня именно это возмутило.
Деньги не были для меня самоцелью. Мне здесь хорошо было: и однокомнатная квартира, и уважение людей. Но они же перевернули все с ног на голову. Разговор был примерно такой:
– Ты едешь играть в Америку и будешь получать тысячу долларов, а все остальное будешь приносить в посольство.
– Почему тысячу долларов?
– Потому что посол больше получать не может.
– Тогда пусть посол и играет.
Тогда ведь уже были случаи, когда футболисты за эту тысячу долларов потом красили забор соседям, чтобы с голоду не умереть, потому что, принося деньги в посольство, они лишались большей части заработанного. Тем более, куда шли эти деньги – непонятно. Неучтенки там было много.
Кстати, я в то время предлагал установить правило: если ты отыграл в стране восемь-десять лет, можешь ехать, куда хочешь. Я отыграл в стране 14 лет. В это время многие хоккеисты уже давно закончили карьеру и остались не у дел. Поэтому мне тут нечего стыдиться.
За свои права иногда надо побороться. И в данном случае я считаю, что я честно отстаивал свои интересы. Я провел в Америке карьеру, поднял авторитет советского и российского хоккея, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Но это так,мелочи
"Что ты, черт, такое несёшь?"
Если представляешь исключительно себя, тогда и платят больше, но не надо потом рассказывать басни, что представлял и прославлял Советский Союз или Россию и кто-то там тебя продал.
Даже странно, если нет
Получается корреспондент задаёт вопросы, а не Фетисов вспоминает разговор.