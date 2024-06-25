Вячеслав Фетисов: «В университете задал вопрос: «Кто хочет уехать из страны?». Половина подняла руки – в Америку. Большинству там можно найти работу официантом или на панели»

Теги Вячеслав Фетисов НХЛ КХЛ Хоккей

Вячеслав Фетисов рассказал, как задал вопрос студентам о желании уехать из России.

«Я часто общался со студентами, особенно когда восемь лет работал сенатором на Дальнем Востоке.

Где-то в 2008 году я пришел в университет и задал вопрос: «Кто хочет уехать из страны?». Половина зала подняла руки. Куда собрались? В Америку. Да никто вас там не ждет.

Там серьезная конкуренция. Надо быть очень сильным и уверенным в себе, чтобы там состояться.

В Америке студенты в основном учатся за счет кредитных денег. Они понимают, что если будут плохо учиться, эти кредиты никогда не вернуть. Значит, у них жизнь будет испорчена. Поэтому они все стараются хорошо учиться.

Большинству из нас в Америке можно найти работу или официантом в ресторане, или на панели. Насчет Азии не знаю, но в Европу с их снобизмом вас точно никто не возьмет.

Не факт, что вы и ваши дети будут восприняты тем обществом. Я видел много людей в Америке, которые приняли решение туда уехать, а их судьба была сломана.

Они не состоялись по многим причинам. Так что думайте, нужно ли вам это», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

112 комментариев
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Славик, а почему был такой высокий процент желающих уехать? Проведи аналогичный опрос в США, желающих были бы единицы. Задумайся, Славик, а ты про официантов
+258
-7
+251
Ответ Варлампий Варлампий
Славик, а почему был такой высокий процент желающих уехать? Проведи аналогичный опрос в США, желающих были бы единицы. Задумайся, Славик, а ты про официантов
При том, что Славик рванул туда при первой же возможности.
+170
-1
+169
В Америке живет дочь Славика. Интересно, кем она там работает?
+158
0
+158
Ответ snipe
В Америке живет дочь Славика. Интересно, кем она там работает?
Не официанткой)
+124
-2
+122
Как низко Фетисов оценивает своих соотечественников.
Хотя он же депутат....это другое...
Позор.
+116
-2
+114
На панели и здесь можно, Славик не даст соврать
+107
-2
+105
Слава, а члены твоей семьи там официанты или на панели?
+91
-1
+90
Что он несет?
Он такого плохого мнения о нашем образовании? 🙈
Студенты нашего УНИВЕРСИТЕТА в США могут только официантами или проститутками работать?
Представьте, если американский сенатор такое сказал бы про американских студентов… через сколько часов его сняли бы с должности?
+66
-3
+63
Ответ Сергей Орлов
Не официанткой)
Расстреляли меня, внучок)
+53
-1
+52
Какая же гнида
+51
-2
+49
Дайте кто-нибудь господину Фетисову почитать его же интервью и "открытые письма" 89 года.
+27
0
+27
Фетисов, уехать хотят из за таких как ты! А такие как ты заменили тех, от кого ты в свое время сорвался как ошпаренный! Лицемерный очкарик!
+25
0
+25
Ответ Биомеханоид
При том, что Славик рванул туда при первой же возможности.
Ага. И заработал там кучу бабла и главные титулы в клубном хоккее
+24
-1
+23
ну молодцы что за 30 лет своего бездарного правления довели страну до такого состояния
+24
-3
+21
Я ведь уехал в хоккей играть за бешеные бабки, а не полотерить - добавил Фетисов
+21
0
+21
Барином себя чувствует...
Ничто не вечно под луной....
+20
0
+20
Честно говоря вообще не понятно о чем речь идёт? То что 50 процентов хотели переехать это плохо или хорошо? Может они все потенциальные предатели? Или им нельзя ехать потому что там официантами будут? Или он хочет сказать что у нас все таки не айс условия в стране что 50 процентов стуеэндетов хотели в Америку уехать
+18
0
+18
Какой же он циник и лицемер, хочется руки вымыть, прочитав его гадкие высеры.
+17
0
+17
Ответ oasis-columbia
Слава, а члены твоей семьи там официанты или на панели?
Спящие агенты
+17
-1
+16
То есть типа надо стараться и всё может получиться. Но ничего не гарантировано.
То ли дело в России, каждый в 25 лет может выбрать: или в губернаторы или в совет директоров РосНефти или Газпрома
+10
0
+10
"я пришел в университет...". Какой университет - не сказал. Типичный пример пропаганды, что-то утаить, что-то исказить. Конечно, если ты бесполезен в учебе или потом в работе, то на многое в эмиграции рассчитывать не стоит. Но, например, в США из РФ не так давно уезжали целыми факультетами, когда там образовался определенный профессиональный дефицит. Да и сам Фетисов помнится в США не пропал и был вполне конкурентен и высокооплачиваем.
+10
0
+10
Я бы на месте компетентных органов поинтересовался у гражданина Фетисова, почему он такого плохого мнения о своих соотечественниках. По его словам, выходит, наша молодежь слишком тупая или ленивая по сравнению с американскими и европейскими сверстниками? Поэтому у нее нет шансов в конкуренции? Так, что ли? Требуется разъяснение.
+9
-1
+8
Ответ Mbest77
Что он несет? Он такого плохого мнения о нашем образовании? 🙈 Студенты нашего УНИВЕРСИТЕТА в США могут только официантами или проститутками работать? Представьте, если американский сенатор такое сказал бы про американских студентов… через сколько часов его сняли бы с должности?
Каким образом и кто бы снял американского сенатора?
+11
-4
+7
Казалось бы он вроде гражданин США, но за Америку вообще не шарит
+7
0
+7
Нормально, студенты выразили желание уехать в поисках лучшей жизни, а он грубо говоря осадил всех тем что они ни на что не способны и пусть остаются гнить там где они сейчас. Красавчик, вот это мотивация от легенды спорта для молодежи
+7
-1
+6
только сам славик бежал с ларионом туда без оглядки , побросав партбилеты на стол...
+6
0
+6
Всегда было интересно показать такие высказывания этому же человеку, только молодому.
Скажем Славику из 90-го года.
Как бы он это оценил?
+6
0
+6
Зато Фетисову даже несмотря на санкции ковровая дорожка до переписанной на дочку квартиры в Манхеттене уже проложена)))
+6
0
+6
Славик, намотай себе на ус - все работы хороши, выбирай на вкус!
+5
0
+5
Все едут в Америку на панели работать, а Фетисов приехал на панел в РФ. Причем в элитный эскорт.
+5
0
+5
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