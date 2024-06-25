Вячеслав Фетисов: «В университете задал вопрос: «Кто хочет уехать из страны?». Половина подняла руки – в Америку. Большинству там можно найти работу официантом или на панели»
Вячеслав Фетисов рассказал, как задал вопрос студентам о желании уехать из России.
«Я часто общался со студентами, особенно когда восемь лет работал сенатором на Дальнем Востоке.
Где-то в 2008 году я пришел в университет и задал вопрос: «Кто хочет уехать из страны?». Половина зала подняла руки. Куда собрались? В Америку. Да никто вас там не ждет.
Там серьезная конкуренция. Надо быть очень сильным и уверенным в себе, чтобы там состояться.
В Америке студенты в основном учатся за счет кредитных денег. Они понимают, что если будут плохо учиться, эти кредиты никогда не вернуть. Значит, у них жизнь будет испорчена. Поэтому они все стараются хорошо учиться.
Большинству из нас в Америке можно найти работу или официантом в ресторане, или на панели. Насчет Азии не знаю, но в Европу с их снобизмом вас точно никто не возьмет.
Не факт, что вы и ваши дети будут восприняты тем обществом. Я видел много людей в Америке, которые приняли решение туда уехать, а их судьба была сломана.
Они не состоялись по многим причинам. Так что думайте, нужно ли вам это», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Хотя он же депутат....это другое...
Позор.
Он такого плохого мнения о нашем образовании? 🙈
Студенты нашего УНИВЕРСИТЕТА в США могут только официантами или проститутками работать?
Представьте, если американский сенатор такое сказал бы про американских студентов… через сколько часов его сняли бы с должности?
Ничто не вечно под луной....
То ли дело в России, каждый в 25 лет может выбрать: или в губернаторы или в совет директоров РосНефти или Газпрома
Скажем Славику из 90-го года.
Как бы он это оценил?