Кожевников об Олимпиаде-2026: «Без России это будет первенство двора. Американцы скажут – и наши поедут. Они сами высказываются, что без россиян неинтересно играть»

Александр Кожевников высказался о возможном участии сборной России в Олимпиаде.

Ранее ИИХФ продлила отстранение россиян на сезон-2024/25. Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии.

«Я не думаю, что участие российских хоккеистов в будет зависеть от руководителя ИИХФ. Он же чистая петрушка, кукла!

Американцы скажут – и наши поедут. Это же политика, им это выгодно. Они сами высказываются, что без России неинтересно играть, нет роста и рейтингов. Без России это будет первенство двора», – заявил двукратный олимпийский чемпион .