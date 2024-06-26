Кожевников об Олимпиаде-2026: «Без России это будет первенство двора. Американцы скажут – и наши поедут. Они сами высказываются, что без россиян неинтересно играть»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Александр Кожевников олимпийский хоккейный турнир Олимпиада-2026 Политика Р-Спорт Хоккей

Александр Кожевников высказался о возможном участии сборной России в Олимпиаде.

Ранее ИИХФ продлила отстранение россиян на сезон-2024/25. Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии.

«Я не думаю, что участие российских хоккеистов в Олимпиаде будет зависеть от руководителя ИИХФ. Он же чистая петрушка, кукла!

Американцы скажут – и наши поедут. Это же политика, им это выгодно. Они сами высказываются, что без России неинтересно играть, нет роста и рейтингов. Без России это будет первенство двора», – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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5 комментариев
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так и знал, что Госдеп всем здесь рулит😅
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Скоро и забудут уже про наши сборные на международных соревнованиях и в хоккее, и в других видах спорта и все будет идти своим чередом.
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