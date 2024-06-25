Владислав Третьяк: «Тарасенко и Куликов – патриоты России. Ребята – гордость российского хоккея. Владимир принес нам великую победу в Баффало»

Теги ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Кубок Стэнли Владислав Третьяк Сергей Бобровский НХЛ Дмитрий Куликов Владимир Тарасенко Р-Спорт Хоккей

Владислав Третьяк оценил вклад российских игроков в победу «Флориды» в Кубке Стэнли.

«Флорида» с россиянами Сергеем Бобровским, Владимиром Тарасенко и Дмитрием Куликовым выиграла трофей, обыграв «Эдмонтон» (4-3 в серии) в финале.

«Тарасенко и Куликов вместе с Бобровским своей игрой, профессиональным отношением к хоккею, трудом и победами заслуживают уважения и самых высоких похвал.

Мы гордимся достижениями наших ребят. Они действительно гордость российского хоккея. Они навсегда вписали свои имена в историю.

Владимир Тарасенко проявил себя на высшем уровне, поделился с «Флоридой» неоценимым опытом больших побед, а также вошел в число россиян, которые завоевали Кубок Стэнли более одного раза. Это поистине великое достижение.

Куликов уже является ветераном нашего хоккея, провел более тысячи матчей в НХЛ. Владимир и Дмитрий – патриоты России. Они с радостью принимали вызов в сборную.

Тарасенко принес нам великую победу на молодежном чемпионате мира в Баффало. Вместе с Куликовым Россия выигрывала медали чемпионатов мира.

Я от всей души поздравляю их с сегодняшним триумфом. Мы очень рады их успеху», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

13 комментариев
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Все истинные патриоты живут за бугром. Да, Славик?
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Говорят, что если в интервью не упомянуть про патриотизм, то отваливается ж..па
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Да емае!!! Дурдом-ромашка
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Куликова прилично помотало, то там то тут.

Но Кубок взял. Это круто.
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Да что ж такое-то, целый день одно и тоже.
Пошли бы уже всей компашкой своей ***** )
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Владик и Ротен сегодня вообще закроются? Ну прямо как из пулемета "умные мысли" выдают🤦‍♂️
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Ура
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ахах....старик сам понимает, что по его логике он говорит, что патриот тот, кто играет не в РФ? тут несколько вопросов: 1. что славик тебя и твоих дружбанов делает патриотами? что ты сделал для страны, а не для своих дружбанов...2. Судя по импортозамещению за последний 20 лет, нам нужно равняться на тех, кто за бугром и уезжать, чтобы быть патриотами? ого, тогда в этом, к сожалению, есть смысл, спаситель
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А скоро будут речи про то, что раз выиграла команда, в которой есть русские - это значит, что мы опять нагнули запад?
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Парни просто молодцы, а вот это заявление Третьяка, ну...так себе, при всём уважении, как к великому вратарю
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Сегодня вспомнил легендарные суперсерии советских клубов в США и Канаде. Вот бы сейчас местных чампионов типа СКА туда отправить с лучшими клубами НХЛ зарубиться, какой был бы результат. Наверное всех бы разгромили, ведь хоккей в России развивается третьяками и ротенбергами со страшной силой.
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Великую победу на молодежном чемпионате мира?

Третьяк точно знает значение слова "великий" ?

И второе: обязательно пихать в спич титулы давно забытых лет, когда человек выиграл кубок здесь и сейчас?

Российские функционеры как обычно. Что ни делает функционер, всё он делает не так. Нельзя просто взять и поздравить по-человечески.
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Сегодня патриоты а завтра инагенты, нелегко колебаться в соответствии с линией партии.
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