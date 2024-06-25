Владислав Третьяк: «Тарасенко и Куликов – патриоты России. Ребята – гордость российского хоккея. Владимир принес нам великую победу в Баффало»
Владислав Третьяк оценил вклад российских игроков в победу «Флориды» в Кубке Стэнли.
«Флорида» с россиянами Сергеем Бобровским, Владимиром Тарасенко и Дмитрием Куликовым выиграла трофей, обыграв «Эдмонтон» (4-3 в серии) в финале.
«Тарасенко и Куликов вместе с Бобровским своей игрой, профессиональным отношением к хоккею, трудом и победами заслуживают уважения и самых высоких похвал.
Мы гордимся достижениями наших ребят. Они действительно гордость российского хоккея. Они навсегда вписали свои имена в историю.
Владимир Тарасенко проявил себя на высшем уровне, поделился с «Флоридой» неоценимым опытом больших побед, а также вошел в число россиян, которые завоевали Кубок Стэнли более одного раза. Это поистине великое достижение.
Куликов уже является ветераном нашего хоккея, провел более тысячи матчей в НХЛ. Владимир и Дмитрий – патриоты России. Они с радостью принимали вызов в сборную.
Тарасенко принес нам великую победу на молодежном чемпионате мира в Баффало. Вместе с Куликовым Россия выигрывала медали чемпионатов мира.
Я от всей души поздравляю их с сегодняшним триумфом. Мы очень рады их успеху», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.
Но Кубок взял. Это круто.
Пошли бы уже всей компашкой своей ***** )
Третьяк точно знает значение слова "великий" ?
И второе: обязательно пихать в спич титулы давно забытых лет, когда человек выиграл кубок здесь и сейчас?
Российские функционеры как обычно. Что ни делает функционер, всё он делает не так. Нельзя просто взять и поздравить по-человечески.