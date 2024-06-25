Владислав Третьяк: «Тарасенко и Куликов – патриоты России. Ребята – гордость российского хоккея. Владимир принес нам великую победу в Баффало»

Владислав Третьяк оценил вклад российских игроков в победу «Флориды» в Кубке Стэнли.

«Флорида» с россиянами Сергеем Бобровским, и выиграла трофей, обыграв «Эдмонтон» (4-3 в серии) в финале.

«Тарасенко и Куликов вместе с Бобровским своей игрой, профессиональным отношением к хоккею, трудом и победами заслуживают уважения и самых высоких похвал.

Мы гордимся достижениями наших ребят. Они действительно гордость российского хоккея. Они навсегда вписали свои имена в историю.



Владимир Тарасенко проявил себя на высшем уровне, поделился с «Флоридой» неоценимым опытом больших побед, а также вошел в число россиян, которые завоевали более одного раза. Это поистине великое достижение.

Куликов уже является ветераном нашего хоккея, провел более тысячи матчей в . Владимир и Дмитрий – патриоты России. Они с радостью принимали вызов в сборную.

Тарасенко принес нам великую победу на молодежном чемпионате мира в Баффало. Вместе с Куликовым Россия выигрывала медали чемпионатов мира.

Я от всей души поздравляю их с сегодняшним триумфом. Мы очень рады их успеху», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.