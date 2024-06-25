Роман Ротенберг считает Сергея Бобровского вратарем номер один в мире.

« » обыграла «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевала главный трофей .

В составе команды выступали 3 российских хоккеиста – вратарь (первый чемпионский титул в карьере в НХЛ), защитник (первый) и форвард (второй, первый был с «Сент-Луисом» в 2019 году).

– Тарасенко и Бобровский выступали за СКА. Что в них вложили в петербургском клубе?

– Тут самое главное, что ребята – большие профессионалы. И каждый опыт они берут себе на пользу. Они очень много работают, развивая себя. А наша совместная работа им только помогла.

Тот же Бобровский живет в Санкт‑Петербурге, приезжает летом, тренирует детей. Надеюсь, что и этим летом он даст мастер‑классы в петербургской хоккейной школе. Мы всегда на связи. Сергей помогает в любой ситуации.

Помню, как мы его экстренно вызвали в Ригу на «ковидный» чемпионат мира 2021 года. Бобровский вышел сразу на четвертьфинал против Канады и с ходу сыграл очень достойно.

А почему он так сорвался и полетел через океан по первому звонку? Потому что он очень любит Россию, свою Родину.

Я считаю, что Бобровский – вратарь номер один в мире. Кто выигрывает Кубок Стэнли, тот и лучший вратарь, правильно ведь? Я поздравляю Сергея, Владимира, Дмитрия, это их большой день, – сказал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.