Ротенберг о том, что в Тарасенко и Бобровского вложили в СКА: «Ребята – большие профессионалы, каждый опыт берут себе на пользу. Наша совместная работа им только помогла»
Роман Ротенберг считает Сергея Бобровского вратарем номер один в мире.
«Флорида» обыграла «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевала главный трофей НХЛ.
В составе команды выступали 3 российских хоккеиста – вратарь Сергей Бобровский (первый чемпионский титул в карьере в НХЛ), защитник Дмитрий Куликов (первый) и форвард Владимир Тарасенко (второй, первый был с «Сент-Луисом» в 2019 году).
– Тарасенко и Бобровский выступали за СКА. Что в них вложили в петербургском клубе?
– Тут самое главное, что ребята – большие профессионалы. И каждый опыт они берут себе на пользу. Они очень много работают, развивая себя. А наша совместная работа им только помогла.
Тот же Бобровский живет в Санкт‑Петербурге, приезжает летом, тренирует детей. Надеюсь, что и этим летом он даст мастер‑классы в петербургской хоккейной школе. Мы всегда на связи. Сергей помогает в любой ситуации.
Помню, как мы его экстренно вызвали в Ригу на «ковидный» чемпионат мира 2021 года. Бобровский вышел сразу на четвертьфинал против Канады и с ходу сыграл очень достойно.
А почему он так сорвался и полетел через океан по первому звонку? Потому что он очень любит Россию, свою Родину.
Я считаю, что Бобровский – вратарь номер один в мире. Кто выигрывает Кубок Стэнли, тот и лучший вратарь, правильно ведь? Я поздравляю Сергея, Владимира, Дмитрия, это их большой день, – сказал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.
Ожидаемо, что он расчехлил свою РОТэпушку😂 Сегодня целый день будем читать философию "гения тренерской мысли"😂
Александр Петрович Сумароков.
возмутительное преклонение перед западом.
двойную порцию глюканата духовноскрепия внутривенно!..
А наша совместная работа им только помогла. (с)
в общем, пора выдавать спикеру перстень и наносить его имя на чашку. как-никак, тренер чемпионов. если не главный (там все-таки еще морис где-то бегает), то ассистент уж точно. я все правильно понял?