Ротенберг о том, что в Тарасенко и Бобровского вложили в СКА: «Ребята – большие профессионалы, каждый опыт берут себе на пользу. Наша совместная работа им только помогла»

Теги СКА Сборная России по хоккею с шайбой Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ КХЛ Дмитрий Куликов Владимир Тарасенко Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг считает Сергея Бобровского вратарем номер один в мире.

«Флорида» обыграла «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевала главный трофей НХЛ.

В составе команды выступали 3 российских хоккеиста – вратарь Сергей Бобровский (первый чемпионский титул в карьере в НХЛ), защитник Дмитрий Куликов (первый) и форвард Владимир Тарасенко (второй, первый был с «Сент-Луисом» в 2019 году). 

– Тарасенко и Бобровский выступали за СКА. Что в них вложили в петербургском клубе?

– Тут самое главное, что ребята – большие профессионалы. И каждый опыт они берут себе на пользу. Они очень много работают, развивая себя. А наша совместная работа им только помогла.

Тот же Бобровский живет в Санкт‑Петербурге, приезжает летом, тренирует детей. Надеюсь, что и этим летом он даст мастер‑классы в петербургской хоккейной школе. Мы всегда на связи. Сергей помогает в любой ситуации.

Помню, как мы его экстренно вызвали в Ригу на «ковидный» чемпионат мира 2021 года. Бобровский вышел сразу на четвертьфинал против Канады и с ходу сыграл очень достойно.

А почему он так сорвался и полетел через океан по первому звонку? Потому что он очень любит Россию, свою Родину.

Я считаю, что Бобровский – вратарь номер один в мире. Кто выигрывает Кубок Стэнли, тот и лучший вратарь, правильно ведь? Я поздравляю Сергея, Владимира, Дмитрия, это их большой день, – сказал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

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17 комментариев
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Ну это же Ротен. Как не примазаться к чужим успехам!😂
Ожидаемо, что он расчехлил свою РОТэпушку😂 Сегодня целый день будем читать философию "гения тренерской мысли"😂
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Бобровский первому позвонил именно Роману после победы
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Когда большой взрыв образовал землю, вероятно, без ска не обошлось 🧐
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Есть цитаты Стетхема, но уже пора задуматься про цитаты Ротана!!!
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Да скажи сразу, что без тебя мировой хоккей не будет развиваться. Задолбал уже.
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я не пойму они тоже из красной машины?...по системе играют?
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Вопрос что вложили в Бобровского и Тарасенко в СКА- ответ НИЧЕГО.
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Многоречие свойственно человеческому скудоумию.
Александр Петрович Сумароков.
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Да у него на лбу написано, что НХЛ должна нанести его имя на КС, потому что.... Просто потому что
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Кюмпер с Хиллом и Биннигтоном сейчас очень порадовались критерию лучшести мирового вратаря.
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Ну, вот!!! Я же говорил, что они родились и выросли на берегах Невы . Рядом с величайшим тренером нашей с вами современности, так сказать...)))))))
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А Сибирь Тарасенко видимо не чего ни дала
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Кто выигрывает Кубок Стэнли, тот и лучший вратарь, правильно ведь? (с)
возмутительное преклонение перед западом.
двойную порцию глюканата духовноскрепия внутривенно!..

А наша совместная работа им только помогла. (с)
в общем, пора выдавать спикеру перстень и наносить его имя на чашку. как-никак, тренер чемпионов. если не главный (там все-таки еще морис где-то бегает), то ассистент уж точно. я все правильно понял?
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