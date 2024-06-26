Мильштейн о Дацюке: «Более достойного хоккеиста для включения в Зал славы в этом году не было. Паша умеет на льду буквально все»

Дэн Мильштейн высказался о введении Павла Дацюка в Зал хоккейной славы.

«Более достойного хоккеиста в этом году для включения в Зал хоккейной славы не было. Конечно, Паша Дацюк заслужил такое признание.

Паша выиграл два Кубка Стэнли, стал чемпионом Олимпийских игр, чемпионом мира, а также стал четырехкратным обладателем «Леди Бинг Трофи» и трехкратным обладателем «Селке Трофи». Паша умеет на льду буквально все, что много раз доказал.

Кроме того, Паша является замечательным другом, с которым мы дружим почти четверть века. Я за него рад, как никто другой.

Паша – это пример для подражания как на льду, так и вне льда: с него берет пример молодежь, ориентируясь на его спортивные достижения и человеческие качества», – сказал агент , представляющий интересы Дацюка.

Дацюк введен в Зал хоккейной славы. Уэбер, Реник и Пойл также выбраны в него