Мильштейн о Дацюке: «Более достойного хоккеиста для включения в Зал славы в этом году не было. Паша умеет на льду буквально все»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Кубок Стэнли Детройт Павел Дацюк НХЛ Зал хоккейной славы Дэн Мильштейн Чемпионат.com Хоккей

Дэн Мильштейн высказался о введении Павла Дацюка в Зал хоккейной славы.

«Более достойного хоккеиста в этом году для включения в Зал хоккейной славы НХЛ не было. Конечно, Паша Дацюк заслужил такое признание.

Паша выиграл два Кубка Стэнли, стал чемпионом Олимпийских игр, чемпионом мира, а также стал четырехкратным обладателем «Леди Бинг Трофи» и трехкратным обладателем «Селке Трофи». Паша умеет на льду буквально все, что много раз доказал.

Кроме того, Паша является замечательным другом, с которым мы дружим почти четверть века. Я за него рад, как никто другой.

Паша – это пример для подражания как на льду, так и вне льда: с него берет пример молодежь, ориентируясь на его спортивные достижения и человеческие качества», – сказал агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы Дацюка.

Дацюк введен в Зал хоккейной славы. Уэбер, Реник и Пойл также выбраны в него

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