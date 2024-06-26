Бобровский о критике своего контракта: «Болельщики не будут врать. Если ты играешь не очень хорошо, они сообщат об этом. Я благодарен им за поддержку»

Теги болельщики Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

Сергей Бобровский высказался о том, что фанаты были недовольны его контрактом.

25 июня «Флорида» обыграла «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевала Кубок Стэнли. Ворота «Пантерс» защищал Сергей Бобровский.

Срок соглашения голкипера с кэпхитом 10 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26. Ранее вратаря критиковали из-за большого контракта.

«В какой-то момент я чуть не потерял место основного вратаря. Но в конце концов ты становишься сильнее. Когда ты падаешь, ты многому учишься. Не оказавшись внизу, ты не можешь подняться наверх.

Болельщики есть болельщики. Они не будут врать. Они честны, и если ты играешь не очень хорошо, они сообщат об этом. Они заслуживают кубка.

Я искренне благодарен им за поддержку. Я слышал, как мое имя выкрикивали перед игрой на разминке, когда я пропускал гол, когда совершал сэйв.

В самых разных ситуациях они были на моей стороне», – сказал вратарь «Флориды» Сергей Бобровский.

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4 комментария
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Ссылка на статью с критикой в январе 23-го смотрится сейчас забавно) Как будто из далекого и непонятного прошлого. А ещё впереди пара лет контракта, мотивацию, думаю, Боб найдет.
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+6
Кстати, как там Дриджер?)
До ECHL не допрогрессировал еще?)
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Ответ Михаил Черный
Кстати, как там Дриджер?) До ECHL не допрогрессировал еще?)
По слухам его в КХЛ очень ждут.
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Спокойствие и дзен. :)
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