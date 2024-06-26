Бобровский о критике своего контракта: «Болельщики не будут врать. Если ты играешь не очень хорошо, они сообщат об этом. Я благодарен им за поддержку»

Сергей Бобровский высказался о том, что фанаты были недовольны его контрактом.

25 июня «Флорида» обыграла «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевала . Ворота «Пантерс» защищал Сергей Бобровский.

Срок соглашения голкипера с кэпхитом 10 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26. Ранее вратаря критиковали из-за большого контракта.

«В какой-то момент я чуть не потерял место основного вратаря. Но в конце концов ты становишься сильнее. Когда ты падаешь, ты многому учишься. Не оказавшись внизу, ты не можешь подняться наверх.

Болельщики есть болельщики. Они не будут врать. Они честны, и если ты играешь не очень хорошо, они сообщат об этом. Они заслуживают кубка.

Я искренне благодарен им за поддержку. Я слышал, как мое имя выкрикивали перед игрой на разминке, когда я пропускал гол, когда совершал сэйв.

В самых разных ситуациях они были на моей стороне», – сказал вратарь «Флориды» .

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