Плющев о финале Кубка Стэнли: «Они сыграли в хоккей, который мы в России потеряли. Великолепное владение коньками, клюшкой и шайбой. «Флорида» напомнила классическую советскую команду»

Владимир Плющев высказался об игре «Флориды» в финале Кубка Стэнли.

Пантерс» в 7-м матче финальной серии обыграли «Эдмонтон» со счетом 2:1.

– Как оцените триумф «Флориды»?

– Уже говорил в прессе, что это был отличный финал в плане интриги и поучительный – в плане психологии.

После 3-0 в серии « » подумала, что все решено и четвертая победа сама упадет в руки. « » этим воспользовался и фактически перевернул серию. Которую «Флорида» во главе с блестящим Бобровским смогла спасти на каких-то сверхусилиях.

– Как оцените качество хоккея?

– Обе команды сыграли в тот хоккей, который мы в России на переломе эпох потеряли. Игроки показали великолепное владение коньками, клюшкой и шайбой. Очень качественный хоккей!

– Это был советский хоккей?

– Это была игра на базе советского хоккея – баланс в звеньях, контроль шайбы, ярко выраженный игровой рисунок. К нему команды добавили жесткость в контактах, силовые приемы, мощные, акцентированные броски.

«Флорида» напомнила классическую советскую команду с тремя-четырьмя интересными звеньями, это стало одним из решающих факторов ее чемпионства.

«Эдмонтон» был построен ближе к канонам североамериканского хоккея. Доминирующее первое звено – и, скажем так, массовка в третьих-четвертых тройках, хотя и они выстреливали – как в шестом матче. Это классическое построение для североамериканского хоккея.

– Почему в России перестали играть в хоккей той же «Флориды»?

– Это произошло не вчера и не сегодня. В девяностые годы по нам больно ударил кадровый кризис, все лучшие хоккеисты уехали за океан, школа до сих пор пытается восстановиться.

Но были и рукотворные проблемы. Мы почему-то взяли на вооружение североамериканский менталитет. Отдали им все лучшее, взяв у них все худшее. В частности упрощенное построение команд, когда одно звено – атакующее, второе – таскающее рояль, третье – разрушающее.

В нашей школе никогда не было таких традиций. Да, когда работал со сборной России, наигрывал звенья большинства и меньшинства, уделял этим игровым ситуациям особое внимание. Но при этом рисунок игры моей команды был целостный. Хоккеистов, затыкающих дырки или выполняющих узкоспециализированные роли, наша школа никогда не востребовала.

– В этом урок финала для российского хоккея?

– Да, нам нужно уходить от этой искусственной специализации, которая для нашего хоккея является ущербной, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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