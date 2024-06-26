Плющев о финале Кубка Стэнли: «Они сыграли в хоккей, который мы в России потеряли. Великолепное владение коньками, клюшкой и шайбой. «Флорида» напомнила классическую советскую команду»
Владимир Плющев высказался об игре «Флориды» в финале Кубка Стэнли.
Пантерс» в 7-м матче финальной серии обыграли «Эдмонтон» со счетом 2:1.
– Как оцените триумф «Флориды»?
– Уже говорил в прессе, что это был отличный финал в плане интриги и поучительный – в плане психологии.
После 3-0 в серии «Флорида» подумала, что все решено и четвертая победа сама упадет в руки. «Эдмонтон» этим воспользовался и фактически перевернул серию. Которую «Флорида» во главе с блестящим Бобровским смогла спасти на каких-то сверхусилиях.
– Как оцените качество хоккея?
– Обе команды сыграли в тот хоккей, который мы в России на переломе эпох потеряли. Игроки показали великолепное владение коньками, клюшкой и шайбой. Очень качественный хоккей!
– Это был советский хоккей?
– Это была игра на базе советского хоккея – баланс в звеньях, контроль шайбы, ярко выраженный игровой рисунок. К нему команды добавили жесткость в контактах, силовые приемы, мощные, акцентированные броски.
«Флорида» напомнила классическую советскую команду с тремя-четырьмя интересными звеньями, это стало одним из решающих факторов ее чемпионства.
«Эдмонтон» был построен ближе к канонам североамериканского хоккея. Доминирующее первое звено – и, скажем так, массовка в третьих-четвертых тройках, хотя и они выстреливали – как в шестом матче. Это классическое построение для североамериканского хоккея.
– Почему в России перестали играть в хоккей той же «Флориды»?
– Это произошло не вчера и не сегодня. В девяностые годы по нам больно ударил кадровый кризис, все лучшие хоккеисты уехали за океан, школа до сих пор пытается восстановиться.
Но были и рукотворные проблемы. Мы почему-то взяли на вооружение североамериканский менталитет. Отдали им все лучшее, взяв у них все худшее. В частности упрощенное построение команд, когда одно звено – атакующее, второе – таскающее рояль, третье – разрушающее.
В нашей школе никогда не было таких традиций. Да, когда работал со сборной России, наигрывал звенья большинства и меньшинства, уделял этим игровым ситуациям особое внимание. Но при этом рисунок игры моей команды был целостный. Хоккеистов, затыкающих дырки или выполняющих узкоспециализированные роли, наша школа никогда не востребовала.
– В этом урок финала НХЛ для российского хоккея?
– Да, нам нужно уходить от этой искусственной специализации, которая для нашего хоккея является ущербной, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
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