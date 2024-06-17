Тарасенко делит с Кузнецовым 12-е место по очкам в плей-офф среди россиян (73)

Теги рейтинги Каролина Флорида Кубок Стэнли Павел Дацюк Сергей Гончар Евгений Малкин Алексей Ковалев Вячеслав Козлов Александр Овечкин Сергей Федоров Сергей Зубов НХЛ Игорь Ларионов Александр Могильный Евгений Кузнецов Владимир Тарасенко Никита Кучеров Хоккей

Владимир Тарасенко делит 12-е место по очкам в плей-офф среди россиян.

Форвард «Флориды» стал автором единственной шайбы своей команды в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (1:8, 3-1). 

В текущем плей-офф в активе 32-летнего россиянина стало 9 (5+4) очков в 21 матче. За карьеру – 73 (49+24) балла в 118 играх. 

Тарасенко делит 12-е место среди лучших российских бомбардиров плей-офф НХЛ с Евгением КузнецовымКаролина», 73 очка в 97 играх, 33+40). 

Выше идут Евгений Малкин («Питтсбург», 180 в 177), Сергей Федоров (176 в 183), Никита Кучеров («Тампа», 167 в 147), Александр Овечкин («Вашингтон», 141 в 151), Сергей Зубов (117 в 164), Павел Дацюк (113 в 157), Алексей Ковалев (100 в 123), Игорь Ларионов (97 в 150), Сергей Гончар (90 в 141), Александр Могильный (86 в 124) и Вячеслав Козлов (79 в 118).

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