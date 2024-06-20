Макеев о Дацюке: «Лидер на площадке и вне ее, спокойный, общался по-дружески. Пихать кому-то – это не про него»

Алексей Макеев рассказал о взаимоотношениях с Павлом Дацюком в «Автомобилисте».

– Какие остались воспоминания от игры с Дацюком? Ты был в тройке с ним и .

– Было интересно. Каждый день получал удовольствие от игры, даже на тренировках. Причины ясны, Павел Валерьевич не нуждается в представлении. Так получилось, что сыгрались и все складывалось очень успешно.

– Как Дацюк вел себя в раздевалке и на лавке?

– Дацюк – лидер на площадке и вне ее. В раздевалке он сохранял рабочую атмосферу, мы разговаривали об игре и тренировках. Он часто мне подсказывал.

– На лавке мог пихать кому-нибудь?

– Нет, Павел Валерьевич никому не пихал. Все было спокойно, по-дружески. Дацюк – человек с большим опытом, он просто разговаривал с игроками. Пихать кому-то – это вообще не про него.

– На предсезонке Дацюк отрабатывал от и до или были поблажки?

– Он работал на том же уровне, иногда даже больше некоторых, – сказал экс-нападающий « » .