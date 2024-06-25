Быков о неупоминании россиян в статье ИИХФ: «Стыд и позор! Неуклюжий жест, который показывает их преклонение к политике Запада»

Теги ИИХФ Флорида Кубок Стэнли Вячеслав Быков Сергей Бобровский НХЛ Дмитрий Куликов Владимир Тарасенко Политика Хоккей

Вячеслав Быков высказался о победе «Флориды» в финале Кубка Стэнли-2024.

«Пантерс» обыграли «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевали главный трофей НХЛ.

В составе команды выступали 3 российских хоккеиста – вратарь Сергей Бобровский (первый чемпионский титул в карьере в НХЛ), защитник Дмитрий Куликов (первый) и форвард Владимир Тарасенко (второй, первый был с «Сент-Луисом» в 2019 году).

– Наилучшие поздравления нашим ребятам. Большой вклад российских игроков в каждом из хоккейных амплуа дал возможность завоевать престижный трофей. Браво! 

– Особо радостно за Сергея Бобровского, который долго шел к этому Кубку?

– Конечно. Некоторые великие игроки, всю жизнь играющие в этой лиге, так и не смогли завоевать этот трофей.

– Как вы относитесь к тому, что Международная федерация хоккея в своей статье о победе «Флориды» в Кубке Стэнли проигнорировала россиян?

– То, что про наших ребят не пишут в новостях ИИХФ, так это неуклюжий жест, который показывает их преклонение к политике Запада. Стыд и позор! – заявил бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

Бобровский, Куликов и Тарасенко – чемпионы! Как каждый из них шел к Кубку Стэнли-2024

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8 комментариев
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Слава в знак протеста бросай свою Швейцарию
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Честно говоря, со стороны журналиста это мерзость и низость!
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Да какое это имеет значение если того же Бобровского обнажают фаны Пантер да и то что Барков передал кубок именно ему это жест большого уважения и символично таким образом отметил кто тянул, это даже круче любых трофеев и тем более замшалой статейки на иихф с мизерными просмотрами
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Да х с ними.. все знают что некто Бобер вытянул серию
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Да выйдите вы уже из этого иихф, сколько можно унижаться! Всё равно в ближайшие годы нам там ничего не светит. Ну и хрен с ними!
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О каком западе речь, если ИИХФ это часть Запада?
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Всё это в конечном итоге суета сует, статьи забудутся, победа останется!
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кто вообще читает эти статьи, кого они должны волновать? Ребят с победой, уверен что счастливы, и эта статья и любые другие абсолютно не омрачат их праздник
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