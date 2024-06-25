Быков о неупоминании россиян в статье ИИХФ: «Стыд и позор! Неуклюжий жест, который показывает их преклонение к политике Запада»

Вячеслав Быков высказался о победе «Флориды» в финале Кубка Стэнли-2024.

«Пантерс» обыграли «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевали главный трофей .

В составе команды выступали 3 российских хоккеиста – вратарь (первый чемпионский титул в карьере в НХЛ), защитник (первый) и форвард (второй, первый был с «Сент-Луисом» в 2019 году).

– Наилучшие поздравления нашим ребятам. Большой вклад российских игроков в каждом из хоккейных амплуа дал возможность завоевать престижный трофей. Браво!

– Особо радостно за Сергея Бобровского, который долго шел к этому Кубку?

– Конечно. Некоторые великие игроки, всю жизнь играющие в этой лиге, так и не смогли завоевать этот трофей.

– Как вы относитесь к тому, что Международная федерация хоккея в своей статье о победе «Флориды» в Кубке Стэнли проигнорировала россиян?

– То, что про наших ребят не пишут в новостях , так это неуклюжий жест, который показывает их преклонение к политике Запада. Стыд и позор! – заявил бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

Бобровский, Куликов и Тарасенко – чемпионы! Как каждый из них шел к Кубку Стэнли-2024