Кожевников о статье ИИХФ: «Француз-руководитель – гадкий негодяй, ничего не понимает в хоккее. Победа ребят, которые держат наш флаг очень высоко, вызывает злость»

Александр Кожевников высказался о статье ИИХФ о победе «Флориды».

Автор Лукас Эйкройд не упомянул россиян в материале на официальном сайте Международной федерации хоккея.

Обладателями Кубка Стэнли в составе «Флориды» стали , и .

«Такое происходит, потому что француз-руководитель – самый гадкий негодяй.

Человек ничего не понимает ни в хоккее, ни в чем-либо другом, а победа ребят, которые держат наш флаг очень высоко, еще вызывает и злость. Но что на них обращать внимание?» – заявил двукратный олимпийский чемпион .