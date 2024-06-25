Кожевников о статье ИИХФ: «Француз-руководитель – гадкий негодяй, ничего не понимает в хоккее. Победа ребят, которые держат наш флаг очень высоко, вызывает злость»

Теги ИИХФ Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Дмитрий Куликов Владимир Тарасенко Александр Кожевников Р-Спорт Люк Тардиф Хоккей

Александр Кожевников высказался о статье ИИХФ о победе «Флориды».

Автор Лукас Эйкройд не упомянул россиян в материале на официальном сайте Международной федерации хоккея.

Обладателями Кубка Стэнли в составе «Флориды» стали Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко.

«Такое происходит, потому что француз-руководитель – самый гадкий негодяй.

Человек ничего не понимает ни в хоккее, ни в чем-либо другом, а победа ребят, которые держат наш флаг очень высоко, еще вызывает и злость. Но что на них обращать внимание?» – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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