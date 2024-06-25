Кожевников о статье ИИХФ: «Француз-руководитель – гадкий негодяй, ничего не понимает в хоккее. Победа ребят, которые держат наш флаг очень высоко, вызывает злость»
Александр Кожевников высказался о статье ИИХФ о победе «Флориды».
Автор Лукас Эйкройд не упомянул россиян в материале на официальном сайте Международной федерации хоккея.
Обладателями Кубка Стэнли в составе «Флориды» стали Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко.
«Такое происходит, потому что француз-руководитель – самый гадкий негодяй.
Человек ничего не понимает ни в хоккее, ни в чем-либо другом, а победа ребят, которые держат наш флаг очень высоко, еще вызывает и злость. Но что на них обращать внимание?» – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.