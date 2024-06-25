Дмитрий Губерниев: «Жаль, что Бобровскому не дали «Конн Смайт», когда все трибуны скандировали: «Бобби! Бобби!» Прям до слез было, потому что он действительно заслужил»

Дмитрий Губерниев высказался о победе «Флориды» в финале Кубка Стэнли.

«Пантерс» обыграли «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевали главный трофей .

В составе команды выступали 3 российских хоккеиста – вратарь (первый чемпионский титул в карьере в НХЛ), защитник (первый) и форвард (второй, первый был с «Сент-Луисом» в 2019 году).

«Я от души поздравляю Сергея Бобровского. Он действительно мой любимый хоккеист. Парни – все молодцы. И Володя Тарасенко, и Дима Куликов. Вся троица россиян великолепна.

Вы видели, какой сэйв в концовке сделал Куликов? А как забивал Тарасенко, это его второй Кубок Стэнли.

Вся «Флорида» заслужила эту победу. Хотя моральное преимущество, честно говоря, было у « ». Хотя «Флорида» играла дома. Но спасти финал, когда соперник одержал три победы подряд, забросив при этом 18 шайб, крайне сложно. Канадцы в этой серии показали себя героической командой.

Но в седьмом матче Бобровский творил чудеса. Настоящая стена, и хорош тот вратарь, который в решающие минуты играет здорово, когда на тебя смотрит весь мир. То, что в свое время делали Лев Яшин, Владислав Третьяк, – и вот это сделал Бобровский. Он уже легенда.

Не хочу говорить, что это венец карьеры. Но наконец‑то Кубок Стэнли ему покорился. И жаль, что Сергею не дали «Конн Смайт Трофи», когда все трибуны скандировали: «Бобби! Бобби!» Прям было до слез, потому что Бобровский действительно заслужил.

Но в финале играла россыпь классных хоккеистов. Да, титул MVP дали Макдэвиду. Но самую главную чашку забрал Бобровский. Тут можно только восхититься. Я от души поздравляю Сережу, горжусь знакомством.

Он огромный молодец и олицетворение российского спорта на мировой хоккейной арене», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.