Дмитрий Губерниев: «Жаль, что Бобровскому не дали «Конн Смайт», когда все трибуны скандировали: «Бобби! Бобби!» Прям до слез было, потому что он действительно заслужил»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Владислав Третьяк Сергей Бобровский Лев Яшин НХЛ Дмитрий Губерниев Дмитрий Куликов Владимир Тарасенко Коннор Макдэвид Матч ТВ Хоккей

Дмитрий Губерниев высказался о победе «Флориды» в финале Кубка Стэнли.

«Пантерс» обыграли «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевали главный трофей НХЛ.

В составе команды выступали 3 российских хоккеиста – вратарь Сергей Бобровский (первый чемпионский титул в карьере в НХЛ), защитник Дмитрий Куликов (первый) и форвард Владимир Тарасенко (второй, первый был с «Сент-Луисом» в 2019 году).

«Я от души поздравляю Сергея Бобровского. Он действительно мой любимый хоккеист. Парни – все молодцы. И Володя Тарасенко, и Дима Куликов. Вся троица россиян великолепна.

Вы видели, какой сэйв в концовке сделал Куликов? А как забивал Тарасенко, это его второй Кубок Стэнли.

Вся «Флорида» заслужила эту победу. Хотя моральное преимущество, честно говоря, было у «Эдмонтона». Хотя «Флорида» играла дома. Но спасти финал, когда соперник одержал три победы подряд, забросив при этом 18 шайб, крайне сложно. Канадцы в этой серии показали себя героической командой.

Но в седьмом матче Бобровский творил чудеса. Настоящая стена, и хорош тот вратарь, который в решающие минуты играет здорово, когда на тебя смотрит весь мир. То, что в свое время делали Лев Яшин, Владислав Третьяк, – и вот это сделал Бобровский. Он уже легенда.

Не хочу говорить, что это венец карьеры. Но наконец‑то Кубок Стэнли ему покорился. И жаль, что Сергею не дали «Конн Смайт Трофи», когда все трибуны скандировали: «Бобби! Бобби!» Прям было до слез, потому что Бобровский действительно заслужил.

Но в финале играла россыпь классных хоккеистов. Да, титул MVP дали Макдэвиду. Но самую главную чашку забрал Бобровский. Тут можно только восхититься. Я от души поздравляю Сережу, горжусь знакомством.

Он огромный молодец и олицетворение российского спорта на мировой хоккейной арене», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

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3 комментария
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Чемпионский перстень подороже будет.
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Понятно, что получить Коня - это супер круто и престижно. Но получить его лузеру, тем более на чужом льду где то в раздевалке, особенно если ты Мак - это супер больно. Не дай Бог.
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Где они смотрят, как трибуны скандируют? на пиратских площадках?
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