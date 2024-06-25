Геннадий Курдин: «Не понял, почему «Конн Смайт» дали Макдэвиду, а не Бобровскому. Обычно награды удостаивается игрок победившей команды. Большой вопрос к организаторам»

Геннадий Курдин не согласился с определением самого ценного хоккеиста плей-офф НХЛ.

«Конн Смайт Трофи», несмотря на поражение в финале от «Флориды» (3-4 в серии), получил капитан « » . Он набрал 42 (8+34) очка в 25 матчах при полезности «плюс 12».

«Не понял, почему «Конн Смайт Трофи» дали Макдэвиду, а не Бобровскому. Да, это всего лишь второй случай в истории, когда полевой хоккеист взял эту награду, проиграв в финале, но обычно ее удостаивается игрок из победившей команды, но тут у меня большой вопрос к организаторам.

Мне кажется, что « » немного упустила нить, когда повели в серии со счетом 3-0, может быть, где‑то от них отвернулась удача и они упустили преимущество.

Но главное, что по итогу в седьмом матче все встало на свои места.

Я всегда говорю о том, что в хоккее команде должно сопутствовать везение. Удача в этом сезоне была на стороне «Флориды», – сказал заслуженный тренер России Геннадий Курдин.