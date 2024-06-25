Геннадий Курдин: «Не понял, почему «Конн Смайт» дали Макдэвиду, а не Бобровскому. Обычно награды удостаивается игрок победившей команды. Большой вопрос к организаторам»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский НХЛ Коннор Макдэвид Матч ТВ Геннадий Курдин Хоккей

Геннадий Курдин не согласился с определением самого ценного хоккеиста плей-офф НХЛ.

«Конн Смайт Трофи», несмотря на поражение в финале от «Флориды» (3-4 в серии), получил капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Он набрал 42 (8+34) очка в 25 матчах при полезности «плюс 12».

«Не понял, почему «Конн Смайт Трофи» дали Макдэвиду, а не Бобровскому. Да, это всего лишь второй случай в истории, когда полевой хоккеист взял эту награду, проиграв в финале, но обычно ее удостаивается игрок из победившей команды, но тут у меня большой вопрос к организаторам.

Мне кажется, что «Флорида» немного упустила нить, когда повели в серии со счетом 3-0, может быть, где‑то от них отвернулась удача и они упустили преимущество.

Но главное, что по итогу в седьмом матче все встало на свои места.

Я всегда говорю о том, что в хоккее команде должно сопутствовать везение. Удача в этом сезоне была на стороне «Флориды», – сказал заслуженный тренер России Геннадий Курдин.

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10 комментариев
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Вот только если бы на месте Макдэвида был Кучеров, а на месте Боба допустим Кэри Прайс - ты бы не удивлялся и всё было бы по чесноку)))
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По таким комментариям хоккейных ветеранов сегодня можно вычислять, кто за НХЛ следит только по заголовкам новостей
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Вопрос у него, видите ли, к организаторам) Умора)
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Судя по голосованию журналистов, если бы выбирали игрока победившей команды, то Конн Смайт отдали бы Баркову.
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в КХЛ тоже 2 раза давали MVP игроку проигравший команды, как я помню
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Посоветуйте Гене хотя номинацию почитать, а то так и сгинет в неведении.
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Обжалуйте через Басманный чуд.
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Может, это был последний поход Мака за кубком, надо было давать, пока клиент тут. А Боб в порядке.
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дать бобровскому Конн Смайт на территории РФ, ну опыт уже есть
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