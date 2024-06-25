Мостовой про «Конн Смайт»: «Если Бобровского спросят про то, что ему не дали MVP, он ответит: «Зато я Кубок Стэнли выиграл». Макдэвид – величайший нападающий»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский Александр Мостовой НХЛ Павел Буре Коннор Макдэвид Матч ТВ Хоккей

Александр Мостовой высказался о победе «Флориды» в финале Кубка Стэнли.

«Пантерс» обыграли «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевали главный трофей НХЛ.

В составе команды выступали 3 российских хоккеиста – вратарь Сергей Бобровский (первый чемпионский титул в карьере в НХЛ), защитник Дмитрий Куликов (первый) и форвард Владимир Тарасенко (второй, первый был с «Сент-Луисом» в 2019 году).

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид был признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ-2024, несмотря на поражение.

«Бобровский больше всех заслужил этот Кубок Стэнли. Человек столько лет играет на высочайшем уровне, было бы обидно, если бы он проиграл сегодня.

Но думаю, что голоса болельщиков бы разделились, ведь за Макдэвида болели больше, чем за весь «Эдмонтон». Коннор – величайший нападающий, я в восторге от того, что он делает на площадке, как он обыгрывает, как катается. Да и если представить, то не исключено же, что он, как Павел Буре, за карьеру так и не выиграет Кубок Стэнли. Паша, кстати, как был величайшим игроком, так и останется.

Мне кажется, если Бобровского спросят про то, что ему не дали MVP, он ответит: «Зато я Кубок Стэнли выиграл».

Конечно, было чувство, что «Флорида» может упустить преимущество и проиграть серию, потому что «Эдмонтон» поймал кураж, а «Пантерс» просто не знали, что с этим делать. Но «Флориде» повезло, что седьмой матч проходил на их площадке, это дало им дополнительную поддержку», – сказал бывший футболист сборной России Александр Мостовой.

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6 комментариев
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Мостовой и за хоккей шарит. Ну царь, ну эксперт!
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Александр как сломанные часы, которые дважды в сутки показывают правильное время. 99% несёт ахинею, а потом вдруг по полочкам всё разложит. А может, дело в том, что в хоккее не задействована его личность, эго не страдает, так что можно и адекватным побыть.
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Ответ Михаил Опякин
Александр смотрит НХЛ???
так он сам в хоккей поигрывает. слухи о его беспробудном пьянстве, сильно преувеличены.
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Александр смотрит НХЛ???
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Царь, царевич,
Король, королевич,
Сапожник, портной,
Кто ты будешь такой?
...
A я - Мостовой!
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Ответ Vanek1411
Мостовой и за хоккей шарит. Ну царь, ну эксперт!
30 лет играл на высочайщем уровне.Это тебе не ноунейм Ротенберг
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