Мостовой про «Конн Смайт»: «Если Бобровского спросят про то, что ему не дали MVP, он ответит: «Зато я Кубок Стэнли выиграл». Макдэвид – величайший нападающий»

Александр Мостовой высказался о победе «Флориды» в финале Кубка Стэнли.

«Пантерс» обыграли «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевали главный трофей НХЛ.

В составе команды выступали 3 российских хоккеиста – вратарь (первый чемпионский титул в карьере в НХЛ), защитник Дмитрий Куликов (первый) и форвард Владимир Тарасенко (второй, первый был с «Сент-Луисом» в 2019 году).

Форвард « » был признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ-2024, несмотря на поражение.

«Бобровский больше всех заслужил этот Кубок Стэнли. Человек столько лет играет на высочайшем уровне, было бы обидно, если бы он проиграл сегодня.

Но думаю, что голоса болельщиков бы разделились, ведь за Макдэвида болели больше, чем за весь «Эдмонтон». Коннор – величайший нападающий, я в восторге от того, что он делает на площадке, как он обыгрывает, как катается. Да и если представить, то не исключено же, что он, как , за карьеру так и не выиграет . Паша, кстати, как был величайшим игроком, так и останется.

Мне кажется, если Бобровского спросят про то, что ему не дали MVP, он ответит: «Зато я Кубок Стэнли выиграл».

Конечно, было чувство, что «Флорида» может упустить преимущество и проиграть серию, потому что «Эдмонтон» поймал кураж, а «Пантерс» просто не знали, что с этим делать. Но «Флориде» повезло, что седьмой матч проходил на их площадке, это дало им дополнительную поддержку», – сказал бывший футболист сборной России Александр Мостовой.