Морис после победы в Кубке Стэнли: «Если бы я мог пожелать что-то еще, так это чтобы «Виннипег» выиграл следующий кубок»

Теги Флорида Кубок Стэнли Пол Морис НХЛ Виннипег Хоккей

Пол Морис хочет, чтобы «Виннипег» выиграл Кубок Стэнли.

Сегодня «Флорида» обыграла «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевала главный трофей НХЛ.

Морис возглавлял «Джетс» с 2014 по 2021 год.

«Если бы я мог пожелать что-то еще, так это чтобы «Виннипег Джетс» выиграл следующий Кубок Стэнли», – сказал главный тренер «Пантерс» Пол Морис после победы.

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4 комментария
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Т.е. он что, следующий брать с Флоридой не собирается?)
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+2
Ответ Donotbother
Т.е. он что, следующий брать с Флоридой не собирается?)
Свипанут Виннипегу в ПО.
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Ответ Donotbother
Т.е. он что, следующий брать с Флоридой не собирается?)
Это будет сложно. У Флориды много игроков становится свободными агентами, и не всех из них получится сохранить
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