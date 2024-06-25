Морис после победы в Кубке Стэнли: «Если бы я мог пожелать что-то еще, так это чтобы «Виннипег» выиграл следующий кубок»

Пол Морис хочет, чтобы «Виннипег» выиграл Кубок Стэнли.

Сегодня «Флорида» обыграла «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевала главный трофей НХЛ.

Морис возглавлял «Джетс» с 2014 по 2021 год.

«Если бы я мог пожелать что-то еще, так это чтобы «Виннипег Джетс» выиграл следующий Кубок Стэнли», – сказал главный тренер «Пантерс» Пол Морис после победы.