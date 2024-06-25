Сэм Беннетт: «Морис – лучший тренер, с которым я работал. Он наш лидер. Мы все его сильно уважаем»
Сэм Беннетт назвал Пола Мориса своим лучшим тренером.
«Флорида» под руководством Пола Мориса выиграла Кубок Стэнли, одержав победу над «Эдмонтоном» (4-3 в серии) в финале.
«Это потрясающе. Лучший тренер, с которым я работал. У меня очень много уважения к тренеру.
Он действительно заботится о хоккеистах и команде. Он наш лидер. Мы все сильно уважаем тренера», – сказал нападающий «Флориды» Сэм Беннетт.
Морис шел к своему первому Кубку Стэнли дольше всех тренеров в истории НХЛ – 26 сезонов и 1985 игр с учетом плей-офф