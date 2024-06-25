Сэм Беннетт: «Морис – лучший тренер, с которым я работал. Он наш лидер. Мы все его сильно уважаем»

Теги Флорида Кубок Стэнли Пол Морис НХЛ Сэм Беннетт Хоккей

Сэм Беннетт назвал Пола Мориса своим лучшим тренером.

«Флорида» под руководством Пола Мориса выиграла Кубок Стэнли, одержав победу над «Эдмонтоном» (4-3 в серии) в финале.

«Это потрясающе. Лучший тренер, с которым я работал. У меня очень много уважения к тренеру.

Он действительно заботится о хоккеистах и команде. Он наш лидер. Мы все сильно уважаем тренера», – сказал нападающий «Флориды» Сэм Беннетт.

Морис шел к своему первому Кубку Стэнли дольше всех тренеров в истории НХЛ – 26 сезонов и 1985 игр с учетом плей-офф

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1 комментарий
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Беннетт конечно важный элемент в механизме Флориды. Прекрасный двусторонний форвард, этакий бульдог на льду. И забить, и отдать, и в обороне под шайбу лечь, и хитануть, и подраться, и соперника вывести из себя. Такие игроки ценились везде.
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