Морис об ощущениях от победы в Кубке Стэнли: «Намного лучше, чем я думал. Увидел улыбку Сэма Беннетта – впервые за 2 года»

Пол Морис высказался о победе «Флориды» в Кубке Стэнли и вновь отметился шуткой.

« » обыграла « » в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевала главный трофей .

57-летний специалист возглавил «Пантерс» в 2022 году.

«Какие ощущения? Намного лучше, чем я думал. Это всеобщая радость. Сегодня я увидел улыбку – впервые за 2 года. Это великолепно», – сказал Морис.

Морис шел к своему первому Кубку Стэнли дольше всех тренеров в истории НХЛ – 26 сезонов и 1985 игр с учетом плей-офф