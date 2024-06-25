Морис об ощущениях от победы в Кубке Стэнли: «Намного лучше, чем я думал. Увидел улыбку Сэма Беннетта – впервые за 2 года»
Пол Морис высказался о победе «Флориды» в Кубке Стэнли и вновь отметился шуткой.
«Флорида» обыграла «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевала главный трофей НХЛ.
57-летний специалист возглавил «Пантерс» в 2022 году.
«Какие ощущения? Намного лучше, чем я думал. Это всеобщая радость. Сегодня я увидел улыбку Сэма Беннетта – впервые за 2 года. Это великолепно», – сказал Морис.
Морис шел к своему первому Кубку Стэнли дольше всех тренеров в истории НХЛ – 26 сезонов и 1985 игр с учетом плей-офф