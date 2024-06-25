Морис об ощущениях от победы в Кубке Стэнли: «Намного лучше, чем я думал. Увидел улыбку Сэма Беннетта – впервые за 2 года»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Пол Морис НХЛ Сэм Беннетт Хоккей

Пол Морис высказался о победе «Флориды» в Кубке Стэнли и вновь отметился шуткой.

«Флорида» обыграла «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевала главный трофей НХЛ.

57-летний специалист возглавил «Пантерс» в 2022 году.

«Какие ощущения? Намного лучше, чем я думал. Это всеобщая радость. Сегодня я увидел улыбку Сэма Беннетта – впервые за 2 года. Это великолепно», – сказал Морис. 

Морис шел к своему первому Кубку Стэнли дольше всех тренеров в истории НХЛ – 26 сезонов и 1985 игр с учетом плей-офф

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Семён Бенетов пятый русский во Флориде) никогда не улыбается
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий