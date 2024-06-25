Морис о Кубке Стэнли: «Он оказался тяжелее, чем я думал. Я давно не ходил в спортзал. Был момент, когда я задумался: «Смогу ли я поднять эту штуку над головой?»

Теги Флорида Кубок Стэнли Пол Морис НХЛ Хоккей

Пол Морис отметил, что Кубок Стэнли оказался тяжелее, чем он думал.

«Флорида» обыграла «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевала главный трофей НХЛ.

«Кубок оказался тяжелее, чем я думал. Но я давно не ходил в спортзал.

Был небольшой момент, когда я задумался: «Смогу ли я поднять эту штуку над головой?» – сказал главный тренер «Пантерс» Пол Морис.

Морис шел к своему первому Кубку Стэнли дольше всех тренеров в истории НХЛ – 26 сезонов и 1985 игр с учетом плей-офф

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1 комментарий
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У Мориса отличное чувство юмора и такта. Шикарный тренер. Лично за него тоже радостно.
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