Морис о Кубке Стэнли: «Он оказался тяжелее, чем я думал. Я давно не ходил в спортзал. Был момент, когда я задумался: «Смогу ли я поднять эту штуку над головой?»

Пол Морис отметил, что Кубок Стэнли оказался тяжелее, чем он думал.

« » обыграла «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевала главный трофей НХЛ.

« оказался тяжелее, чем я думал. Но я давно не ходил в спортзал.

Был небольшой момент, когда я задумался: «Смогу ли я поднять эту штуку над головой?» – сказал главный тренер «Пантерс» .

Морис шел к своему первому Кубку Стэнли дольше всех тренеров в истории НХЛ – 26 сезонов и 1985 игр с учетом плей-офф