Куликов о победе в Кубке Стэнли: «Не думал, что окажусь в таком положении. Это невероятно. Я даже не могу объяснить это чувство»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Дмитрий Куликов Хоккей

Дмитрий Куликов высказался о победе «Флориды» в Кубке Стэнли-2024.

«Пантерс» обыграли «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевали главный трофей НХЛ.

Куликов стал ассистентом при победной шайбе «Флориды». Автором гола стал форвард Сэм Райнхарт. Атака началась после выноса шайбы Куликовым со своего пятачка в опасной ситуации. 

«Я никогда не думал, что окажусь в таком положении.

Это просто невероятно. Я даже не могу объяснить это чувство», – сказал защитник «Флориды» Дмитрий Куликов.

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7 комментариев
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Блудный сын, сорвавшийся однажды в странствия, вернулся, и нашел свое счастье дома. )
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Да никто не мог подумать, что неброский супердомосед Куликов возьмёт Кубок :) Судьба!
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Намотался Куликов по командам. Вернули домой, значит был нужен для победы в Кубке. Выполнил свою роль на 100%. Молодчик.
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Такие игроки нужны в каждой команде, заслужил кубок
+4
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да,
кубок англии,
лига чемпионов
кубок стэнли
такие сложные и старые призы в спорте,
что при их обладании чутка теряешь
ориентиры..
+4
-2
+2
Димас, передача на победный гол, просто 🔥.
+1
0
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невероятный финал. даже у болельщиков слов нет. мало кто верил сначала в ойлерз после 3:0, а потом в пантерз после 3:3.
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