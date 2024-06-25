Куликов о победе в Кубке Стэнли: «Не думал, что окажусь в таком положении. Это невероятно. Я даже не могу объяснить это чувство»

Дмитрий Куликов высказался о победе «Флориды» в Кубке Стэнли-2024.

«Пантерс» обыграли «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевали главный трофей НХЛ.

Куликов стал ассистентом при победной шайбе «Флориды». Автором гола стал форвард Сэм Райнхарт. Атака началась после выноса шайбы Куликовым со своего пятачка в опасной ситуации.

«Я никогда не думал, что окажусь в таком положении.

Это просто невероятно. Я даже не могу объяснить это чувство», – сказал защитник «Флориды» Дмитрий Куликов.

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