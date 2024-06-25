Геннадий Величкин: «Приятно, что наш тренер Морис выиграл Кубок Стэнли. Жалею, что не удалось оставить его еще на сезон в «Металлурге»

Теги Металлург Мг Флорида Кубок Стэнли Геннадий Величкин Сергей Бобровский Пол Морис НХЛ Кубок Гагарина Дмитрий Куликов Владимир Тарасенко Матч ТВ Хоккей

Геннадий Величкин высказался о победе «Флориды» в финале Кубка Стэнли.

«Пантерс» обыграли «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевали главный трофей НХЛ.

Обладателями Кубка Стэнли в составе «Флориды» стали россияне Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко, а также главный тренер Пол Морис, который в сезоне-2012/13 возглавлял «Металлург».

«Я смотрел матч, болел за «Флориду», наших ребят и за Пола Мориса тоже. Знаете, было небольшое чувство, что мы тоже что-то сегодня выиграли вместе с «Флоридой».

Во-первых, наши ребята – Бобровский, Куликов, Тарасенко. Во-вторых, как я уже многим сказал, наш тренер Пол Морис выиграл Кубок Стэнли. И это приятно. Он ничуть не изменился, все такой же спокойный, минимум эмоций, интеллигент до кончика ногтей, грамотный, местами жесткий. Я очень хорошо его знаю, мы с ним с утра до ночи работали.

Очень жалею, что нам не удалось оставить его еще на один сезон в «Металлурге». Мы под его руководством должны были выигрывать Кубок Гагарина, но нас подкачал локаут. Очень надеялись, что локаут продлят и ребята останутся.

Скажу так, что Морис готов был остаться, но уехал из-за семейных обстоятельств – это сто процентов. У него с ребенком были какие-то проблемы, и семья сказала, что без него они не справляются», – сказал бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин.

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8 комментариев
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на багаже Магнитогорска
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Ответ mbauer
Геннадий, проснитесь. Он не ваш тренер, он тренер Флориды
Почему бы не порадоваться за человека, который на тебя работал и которому ты платил зарплату? Величкин достойный представитель русского народа.
В отличии от хейтеров, которые пишут здесь на русском, но постоянно поливают всё русское в НХЛ, у таких хейтеров нет нации и родины.
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Морис и сам говорил если бы ребята не уехали то вряд-ли Металлург кто-то уже остановил. Там реально команда зверь была во главе с Малкиным и Мозякиным
+3
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Второй после Железного Майка
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Второй обладатель КС, который был (или будет) главным тренером в Металлурге)

Вроде это рекорд пока на российском пространстве)

Помню эту историю с уходом Мориса, всем было жаль. Благо, что пришёл Кинэн и долго расстраиваться не пришлось
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Ответ Сергей Орлов
Вам рунами голову напекло.
Спасибо, смешной ответ.
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