Геннадий Величкин: «Приятно, что наш тренер Морис выиграл Кубок Стэнли. Жалею, что не удалось оставить его еще на сезон в «Металлурге»

Геннадий Величкин высказался о победе «Флориды» в финале Кубка Стэнли.

«Пантерс» обыграли «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевали главный трофей .

Обладателями Кубка Стэнли в составе «Флориды» стали россияне , и , а также главный тренер Пол Морис, который в сезоне-2012/13 возглавлял «Металлург».

«Я смотрел матч, болел за «Флориду», наших ребят и за Пола Мориса тоже. Знаете, было небольшое чувство, что мы тоже что-то сегодня выиграли вместе с «Флоридой».

Во-первых, наши ребята – Бобровский, Куликов, Тарасенко. Во-вторых, как я уже многим сказал, наш тренер Пол Морис выиграл Кубок Стэнли. И это приятно. Он ничуть не изменился, все такой же спокойный, минимум эмоций, интеллигент до кончика ногтей, грамотный, местами жесткий. Я очень хорошо его знаю, мы с ним с утра до ночи работали.

Очень жалею, что нам не удалось оставить его еще на один сезон в «Металлурге». Мы под его руководством должны были выигрывать Кубок Гагарина, но нас подкачал локаут. Очень надеялись, что локаут продлят и ребята останутся.

Скажу так, что Морис готов был остаться, но уехал из-за семейных обстоятельств – это сто процентов. У него с ребенком были какие-то проблемы, и семья сказала, что без него они не справляются», – сказал бывший вице-президент « » Геннадий Величкин.