Куликов ассистировал при победной шайбе «Флориды» в 7-м матче финала Кубка Стэнли. Он вынес шайбу со своего пятачка, начав атаку

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Дмитрий Куликов Сэм Райнхарт Хоккей

Дмитрий Куликов стал ассистентом при победной шайбе «Флориды» в 7-м матче финала.

«Флорида» обыграла «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевала главный трофей НХЛ.

Автором победной шайбы стал форвард «Пантерс» Сэм Райнхарт, отличившийся на 36-й минуте. 

Решающая атака началась после выноса шайбы защитником Дмитрием Куликовым со своего пятачка в опасной ситуации. На россиянина была записана результативная передача. 

33-летний россиянин завершил победный плей-офф с 2 (0+2) очками в 24 играх при полезности «минус 1». 

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12 комментариев
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Куликов - 1 очко в решающей игре
Макдэвид - 0

Думайте)))
+44
0
+44
В последних трех шайбах Флориды, две передачи Куликова) Долго терпел, но все-таки взял свои очки в решающий момент.
+26
0
+26
Дима один из героев матча, благодаря ему Ойлерз не забросили вторую шайбу. Да и вообще в этом плэй-офф сыграл отлично
+25
0
+25
Ответ Марсель Объелся
Комментарий удален пользователем
Он драфтован Фло в 2009 , ранее его в этом составе Фло не выбирала
+7
0
+7
Куликов - скрытый гений финала 2024. Имейте русских в составе, это аксиома, не так ли?)
+5
0
+5
Для меня Куликов лучший игрок матча, благодаря своему выносу шайбы, после которого забили
+4
-1
+3
Был выбран в 1 раунде драфта и немало поколесив по Северной Америке, вернулся чтобы победить
+2
0
+2
Круто!
У Куликова спасение в падении - вынос шайбы с пятака в задний борт, а сам головой в ворота - это стало голевой победной передачей последней седьмой игры финала!
Именно такой эпизод характеризует победную игру Флориды, её надёжность и обороноспособность, переходящую в победоносность!
+2
0
+2
Комментарий удален пользователем
Со следующего сезона зарплата Куликова вырастет раза в 3-4)
0
0
0
У Куликова спасение в падении - вынос шайбы с пятака в задний борт, а сам головой в ворота - это стало голевой победной передачей последней седьмой игры финала!
Именно такой эпизод характеризует победную игру Флориды, её надёжность и обороноспособность, переходящую в победоносность!
Когда б вы знали
Из какого сора...
Растут голы!
Не ведая стыда!
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Ответ dalmolchun
Куликов - скрытый гений финала 2024. Имейте русских в составе, это аксиома, не так ли?)
Ну, если хочешь взять чашку, то иметь русских нужно, просто статистически необходимо!
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