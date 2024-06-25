Куликов ассистировал при победной шайбе «Флориды» в 7-м матче финала Кубка Стэнли. Он вынес шайбу со своего пятачка, начав атаку

Дмитрий Куликов стал ассистентом при победной шайбе «Флориды» в 7-м матче финала.

« » обыграла « » в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевала главный трофей .

Автором победной шайбы стал форвард «Пантерс» , отличившийся на 36-й минуте.

Решающая атака началась после выноса шайбы защитником со своего пятачка в опасной ситуации. На россиянина была записана результативная передача.

33-летний россиянин завершил победный плей-офф с 2 (0+2) очками в 24 играх при полезности «минус 1».

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