Куликов ассистировал при победной шайбе «Флориды» в 7-м матче финала Кубка Стэнли. Он вынес шайбу со своего пятачка, начав атаку
Дмитрий Куликов стал ассистентом при победной шайбе «Флориды» в 7-м матче финала.
«Флорида» обыграла «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевала главный трофей НХЛ.
Автором победной шайбы стал форвард «Пантерс» Сэм Райнхарт, отличившийся на 36-й минуте.
Решающая атака началась после выноса шайбы защитником Дмитрием Куликовым со своего пятачка в опасной ситуации. На россиянина была записана результативная передача.
33-летний россиянин завершил победный плей-офф с 2 (0+2) очками в 24 играх при полезности «минус 1».
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Макдэвид - 0
Думайте)))
У Куликова спасение в падении - вынос шайбы с пятака в задний борт, а сам головой в ворота - это стало голевой победной передачей последней седьмой игры финала!
Именно такой эпизод характеризует победную игру Флориды, её надёжность и обороноспособность, переходящую в победоносность!
Именно такой эпизод характеризует победную игру Флориды, её надёжность и обороноспособность, переходящую в победоносность!
Когда б вы знали
Из какого сора...
Растут голы!
Не ведая стыда!