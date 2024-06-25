Дмитрий Губерниев высказался о победе «Флориды» в финале Кубка Стэнли.

«Пантерс» обыграли «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевали главный трофей НХЛ.

В составе команды выступали 3 российских хоккеиста – вратарь (первый чемпионский титул в карьере в НХЛ), защитник (первый) и форвард (второй, первый был с «Сент-Луисом» в 2019 году).

«Я очень рад за наших парней. Все трое, конечно, огромные молодцы.

Отдельно я рад за Бобровского, которого знаю много лет. Он лучший вратарь мира. У него удивительная карьера – ярчайшая, со своими взлетами и падениями.

Куликов прекрасный матч провел, Тарасенко молодец. То есть наши ребята – заметные планеты в галактике . Спортсмены представляют Россию, весь мир об этом знает, и что тут может быть лучше? Поэтому они герои спорта, и я очень за них рад», – сказал комментатор .

🏆 «Флорида» – чемпион! Дожала «Эдмонтон» с четвертой попытки!