Губерниев о Тарасенко, Бобровском и Куликове: «Наши ребята – заметные планеты в галактике НХЛ. Они представляют Россию, весь мир об этом знает, что тут может быть лучше?»
Дмитрий Губерниев высказался о победе «Флориды» в финале Кубка Стэнли.
«Пантерс» обыграли «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевали главный трофей НХЛ.
В составе команды выступали 3 российских хоккеиста – вратарь Сергей Бобровский (первый чемпионский титул в карьере в НХЛ), защитник Дмитрий Куликов (первый) и форвард Владимир Тарасенко (второй, первый был с «Сент-Луисом» в 2019 году).
«Я очень рад за наших парней. Все трое, конечно, огромные молодцы.
Отдельно я рад за Бобровского, которого знаю много лет. Он лучший вратарь мира. У него удивительная карьера – ярчайшая, со своими взлетами и падениями.
Куликов прекрасный матч провел, Тарасенко молодец. То есть наши ребята – заметные планеты в галактике НХЛ. Спортсмены представляют Россию, весь мир об этом знает, и что тут может быть лучше? Поэтому они герои спорта, и я очень за них рад», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.
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