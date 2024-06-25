Губерниев о Тарасенко, Бобровском и Куликове: «Наши ребята – заметные планеты в галактике НХЛ. Они представляют Россию, весь мир об этом знает, что тут может быть лучше?»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Дмитрий Губерниев Дмитрий Куликов Владимир Тарасенко Спорт-Экспресс Хоккей

Дмитрий Губерниев высказался о победе «Флориды» в финале Кубка Стэнли.

«Пантерс» обыграли «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевали главный трофей НХЛ.

В составе команды выступали 3 российских хоккеиста – вратарь Сергей Бобровский (первый чемпионский титул в карьере в НХЛ), защитник Дмитрий Куликов (первый) и форвард Владимир Тарасенко (второй, первый был с «Сент-Луисом» в 2019 году).

«Я очень рад за наших парней. Все трое, конечно, огромные молодцы.

Отдельно я рад за Бобровского, которого знаю много лет. Он лучший вратарь мира. У него удивительная карьера – ярчайшая, со своими взлетами и падениями.

Куликов прекрасный матч провел, Тарасенко молодец. То есть наши ребята – заметные планеты в галактике НХЛ. Спортсмены представляют Россию, весь мир об этом знает, и что тут может быть лучше? Поэтому они герои спорта, и я очень за них рад», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

🏆 «Флорида» – чемпион! Дожала «Эдмонтон» с четвертой попытки!

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9 комментариев
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Губерниев, Третьяк, Фетисов, Ротенберг, Свищев, Тарасова, Майоров и т.д. Всех надо опросить и выложить на сайт. Недаром, они весь сезон поддерживали русских хоккеистов в НХЛ.
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Они представляют Флориду, я какой хоккей смотрел ?
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Межгалактический Ротенберг ещё не сказал своё слово
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Почему они все так любят примазываться к успехам других людей. Ну сказал бы "поздравляю,мАлАдцы")), да и все. Выглядит глупо как то.
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губернией пересрал весь Матч ТВ
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Любят у нас всякие губошлёпы примазывается к чужим победам и достижениям.
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"что тут может быть лучше"? А лучше может быть только то, чтобы лучшая лига хоккея была бы у нас и американцы бы ехали сюда играть при первой же возможности и, затаив дыхание, смотрели финал Кубка Гагарина... Вот это было бы лучше...
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Ответ Ульян Реактивный
Ну выскажи своё важное мнение на сей счёт, тут все его ждут
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