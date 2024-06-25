Бобровский – первый вратарь в истории НХЛ, выигравший 1-й Кубок Стэнли после 700+ матчей в регулярках
Сергей Бобровский выиграл первый Кубок Стэнли после 700 матчей в регулярках.
«Флорида» обыграла «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевала главный трофей НХЛ.
35-летний вратарь «Пантерс» Сергей Бобровский отразил 23 из 24 бросков в решающем матче. Он завершил плей-офф-2024 с 16 победами в 24 играх при 90,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,32.
Россиянин стал первым вратарем в истории НХЛ, выигравшим свой первый Кубок Стэнли после того, как сыграл не менее 700 матчей в регулярных чемпионатах.
На данный момент в активе Бобровского 396 побед в 700 играх в регулярках НХЛ.
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Почему Сергей Бобровский – самый ценный игрок плей-офф НХЛ (а не Макдэвид)
Конь как бонус стал бы вишенкой на торте, но не удалось удержать нужный уровень в играх 4, 5, 6. Жаль, что не срослось.
Бобр всё равно красавец, карьера удалась!
Он был на уровне все игры.
Затащил 3-и победные игры из 4-х.
Макдэвид же только 2-е из 3-х, да и вообще очки набрал только 4-х играх финала из 7-ми.
И Кубок прощёлкал.
Как раз Макдэвид коня и не заслужил.
Количество переходит в качество.
Верь и борись!
Дорогу осилит идущий.
…..
Какие там ещё истины подтвердил Сергей?
Тут два момента:
Все эти истины простые, и он им следует, а не просто их знает.