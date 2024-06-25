Бобровский – первый вратарь в истории НХЛ, выигравший 1-й Кубок Стэнли после 700+ матчей в регулярках

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ рекорды Хоккей

Сергей Бобровский выиграл первый Кубок Стэнли после 700 матчей в регулярках.

«Флорида» обыграла «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевала главный трофей НХЛ.

35-летний вратарь «Пантерс» Сергей Бобровский отразил 23 из 24 бросков в решающем матче. Он завершил плей-офф-2024 с 16 победами в 24 играх при 90,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,32.

Россиянин стал первым вратарем в истории НХЛ, выигравшим свой первый Кубок Стэнли после того, как сыграл не менее 700 матчей в регулярных чемпионатах.

На данный момент в активе Бобровского 396 побед в 700 играх в регулярках НХЛ.

🏆 «Флорида» – чемпион! Дожала «Эдмонтон» с четвертой попытки!

Почему Сергей Бобровский – самый ценный игрок плей-офф НХЛ (а не Макдэвид)

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
По выслуге лет заслужил, однозначно.

Конь как бонус стал бы вишенкой на торте, но не удалось удержать нужный уровень в играх 4, 5, 6. Жаль, что не срослось.

Бобр всё равно красавец, карьера удалась!
+15
-1
+14
Ответ Metallurg_2017
По выслуге лет заслужил, однозначно. Конь как бонус стал бы вишенкой на торте, но не удалось удержать нужный уровень в играх 4, 5, 6. Жаль, что не срослось. Бобр всё равно красавец, карьера удалась!
Ты игры то смотрел такую чушь писать?
Он был на уровне все игры.
Затащил 3-и победные игры из 4-х.
Макдэвид же только 2-е из 3-х, да и вообще очки набрал только 4-х играх финала из 7-ми.
И Кубок прощёлкал.
Как раз Макдэвид коня и не заслужил.
+11
-3
+8
Терпение и Труд всё перетрут.
Количество переходит в качество.
Верь и борись!
Дорогу осилит идущий.
…..
Какие там ещё истины подтвердил Сергей?
Тут два момента:
Все эти истины простые, и он им следует, а не просто их знает.
+6
0
+6
Каких ещё рекордов нет? Он первый Бобровский из Бобровских с фамилией Бобровский
+3
0
+3
Ответ Metallurg_2017
По выслуге лет заслужил, однозначно. Конь как бонус стал бы вишенкой на торте, но не удалось удержать нужный уровень в играх 4, 5, 6. Жаль, что не срослось. Бобр всё равно красавец, карьера удалась!
Вы несете бред, в 4-6 играх очень много голов было забито 1 в 0, 2 в 1, броски без помех) в такой ситуации вряд ли хоть один вратарь сможет потащить. И наоборот 3 поражения Флориды показали, что в "верховых" матчах ей ловить нечего, условные 5:4 или 6:5 Флорида против Эдмонтона не выдаст. А в "низовых" матчах роль вратаря очкнь велика
+3
0
+3
начинал в Филе,продолжил за мертвый Коламбус,умудрился хапнуть две Везины,перешёл к котикам,ровняли с землёй,как худший контракт в лиге,и снова на коне,но к сожалению без Коня)
+2
0
+2
Ответ trouble_shooter
Терпение и Труд всё перетрут. Количество переходит в качество. Верь и борись! Дорогу осилит идущий. ….. Какие там ещё истины подтвердил Сергей? Тут два момента: Все эти истины простые, и он им следует, а не просто их знает.
Повторение - мать учения :)
+1
0
+1
Главное чемпион, красавчик
0
0
0
Величие! Боб заслужил!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий