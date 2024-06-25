Бобровский – первый вратарь в истории НХЛ, выигравший 1-й Кубок Стэнли после 700+ матчей в регулярках

Сергей Бобровский выиграл первый Кубок Стэнли после 700 матчей в регулярках.

«Флорида» обыграла «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевала главный трофей НХЛ.

35-летний вратарь «Пантерс» Сергей Бобровский отразил 23 из 24 бросков в решающем матче. Он завершил плей-офф-2024 с 16 победами в 24 играх при 90,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,32.

Россиянин стал первым вратарем в истории НХЛ, выигравшим свой первый после того, как сыграл не менее 700 матчей в регулярных чемпионатах.

На данный момент в активе Бобровского 396 побед в 700 играх в регулярках НХЛ.

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