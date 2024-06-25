Максим Сушинский: «Бобровский – это 90% успеха «Флориды». Плей-офф получился классным, семь игр – это украшение НХЛ и финала»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Максим Сушинский Сергей Бобровский НХЛ Чемпионат.com Хоккей

Максим Сушинский прокомментировал победу «Флориды» в Кубке Стэнли.

«Пантерс» в 7-м матче финальной серии обыграли «Эдмонтон» со счетом 2:1.

«Рад за наших ребят! Плей-офф получился классным, семь игр – это украшение лиги и финала.

Бобровский выглядел очень хорошо и в прошлом сезоне. Это награда для него за хорошую игру. Бобровский – это 90% успеха «Флориды», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.

Бобровский, Куликов и Тарасенко – чемпионы! Как каждый из них шел к Кубку Стэнли-2024

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Бобровский в седьмом матче сыграл классно, надёжно !
+4
-2
+2
90% это процент отбитых бросков, что-то на уровне Кемпера в 2022, и я что-то не помню, чтобы ему Коня дали)
+4
-2
+2
- Ещё по 5 процентов - Тарасенко и Куликов - добавил Максим.
+2
0
+2
90% Бобровский, остальные 10% - Тарасенко с Куликовым, правильно я понимаю?))
Барков такой: ну да, пошли мы остальные на
+1
0
+1
90% из русского вклада в этот кубок Стэнли действительно Бобровский
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий