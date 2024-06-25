Максим Сушинский: «Бобровский – это 90% успеха «Флориды». Плей-офф получился классным, семь игр – это украшение НХЛ и финала»

Максим Сушинский прокомментировал победу «Флориды» в Кубке Стэнли.

«Пантерс» в 7-м матче финальной серии обыграли « » со счетом 2:1.

«Рад за наших ребят! Плей-офф получился классным, семь игр – это украшение лиги и финала.

Бобровский выглядел очень хорошо и в прошлом сезоне. Это награда для него за хорошую игру. Бобровский – это 90% успеха «Флориды», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.

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