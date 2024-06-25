Кожевников о Тарасенко, Бобровском и Куликове: «Наши игроки вносят весомый вклад в результаты команды. Это показывает, что российская хоккейная школа находится на самом высоком уровне»

Александр Кожевников высказался о победе «Флориды» в финале Кубка Стэнли.

«Пантерс» в 7-м матче финальной серии обыграли « » со счетом 2:1.

«Я был уверен, что « » победит в седьмом матче серии. А Сергей Бобровский должен был сыграть в этом матче и впервые стать обладателем Кубка Стэнли.

Очень здорово, что наши игроки, , и , играют на таком высоком уровне и вносят весомый вклад в результаты своей команды. Это показывает, что наша российская хоккейная школа находится на самом высоком уровне», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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