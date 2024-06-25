Назаров о 7-м матче финала Кубка Стэнли: «Бобровский доказал, что российская вратарская школа является одной из лучших в мире»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Андрей Назаров Дмитрий Куликов Владимир Тарасенко Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров высказался о победе «Флориды» в Кубке Стэнли-2024.

«Пантерс» в 7-м матче финальной серии обыграли «Эдмонтон» со счетом 2:1.

«Хоккейный сезон завершен, победил сильнейший. Конечно, не обошлось без удачи.

Поздравляю российских ребят – Сергея Бобровского, Дмитрия Куликова и Владимира Тарасенко – с завоеванием Кубка Стэнли.

Бобровский собрался на решающий, седьмой матч, доказав, что от вратаря в таких играх зависит многое, а российская вратарская школа является одной из лучших в мире», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

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2 комментария
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Ну все сейчас поползут ура патриоты по федеральным каналам говорить, что Бобровский и Россия победила кубок Стэнли. Ведь из них никого не смущает, что взять кубок это прежде всего КОМАНДНАЯ работа. А в команде там есть все - финны, американцы, россияне, канадцы, шведы, латыш.
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