Назаров о 7-м матче финала Кубка Стэнли: «Бобровский доказал, что российская вратарская школа является одной из лучших в мире»

Андрей Назаров высказался о победе «Флориды» в Кубке Стэнли-2024.

«Пантерс» в 7-м матче финальной серии обыграли «Эдмонтон» со счетом 2:1.

«Хоккейный сезон завершен, победил сильнейший. Конечно, не обошлось без удачи.

Поздравляю российских ребят – Сергея Бобровского, и – с завоеванием Кубка Стэнли.

собрался на решающий, седьмой матч, доказав, что от вратаря в таких играх зависит многое, а российская вратарская школа является одной из лучших в мире», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

🏆 «Флорида» – чемпион! Дожала «Эдмонтон» с четвертой попытки!