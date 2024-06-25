Драйзайтль о Макдэвиде: «Величайший из всех. Не думаю, что его волнует «Конн Смайт». Никто в мире не хочет выиграть Кубок Стэнли больше, чем он»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Хоккей

Леон Драйзайтль высказался о вручении «Конн Смайт Трофи» Коннору Макдэвиду.

«Эдмонтон» уступил «Флориде» в финальной серии Кубка Стэнли (3-4, 1:2 в седьмом матче). 

27-летний капитан «Ойлерс» завершил плей-офф с 42 (8+34) очками в 25 играх и получил «Конн Смайт Трофи», несмотря на поражение своей команды. Он не вышел на церемонию награждения. 

«Не думаю, что его волнует «Конн Смайт». Да, это показатель того, что он потрясающий хоккеист. Но ни один игрок в мире не хочет выиграть Кубок Стэнли больше, чем он. 

Он каждый день делает все для того, чтобы однажды его выиграть. Всем нам – а ему особенно – очень грустно от того, что все закончилось вот так. 

На мой взгляд, он величайший из всех, кто играл в хоккей. Он делает множество вещей, которые не очень бросаются в глаза. Если говорить об отношении к делу, то он в одиночку очень многое у нас изменил. Я обожаю делить с ним лед. Это особенный игрок и человек», – сказал форвард «Эдмонтона». 

20 комментариев
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Давида можно понять, индивидуальные трофеи вон Овечкин скока из выиграл? А закрепить свое наследие модно только чашкой. Если бы Александр не выиграл чашку, сколько бы щас было разговоров, а так - он великий. Поэтому Давидка расстроился, шанса то выиграть может уже и не быть. А индивидуальных он ещё возьмёт вагон и тележку.
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Где Кубок, Величайший?
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Наверное здесь уже безумное желание выиграть кубок трансформируется в безумный страх остаться без него
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Ответ Stewee
Да-да, по мнению местных экспертов Драйз должен был назвать Макди бесполезным бегунком, которому плевать на кубок🤣
Макдак не набрал очков в шестом матче,чтобы затащить в седьмом(с) упс)
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Ответ Cube Litening C:68X
Хейтерня активизировась, штаны подсохли после сравнения счета в серии, повылазили со всех щелей..😁 Такого экстаза не было даже когда овцечикены кубок взяли, не то что никому не нужная Флорида..
да ладно Ваня)))это вылезла фанбаза,когда случайно отыгрались с 3-0)из каждого угла повылазили)))а теперь умылись))))
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Ответ e1ther - e1ther
да ладно Ваня)))это вылезла фанбаза,когда случайно отыгрались с 3-0)из каждого угла повылазили)))а теперь умылись))))
случайно))))
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Ответ Cube Litening C:68X
Хейтерня активизировась, штаны подсохли после сравнения счета в серии, повылазили со всех щелей..😁 Такого экстаза не было даже когда овцечикены кубок взяли, не то что никому не нужная Флорида..
Кому нужен был твой Эдмонтон то того момента, когда там появился МакДэвид? Раньше за него болело 1,5 человека в России и все считали их странными. Как сейчас тех, кто болеет за Аризону или Баффало. А сейчас откуда-то оказывается так много болельщиков Эдмонтона появилось. Где вы были все раньше, когда Ойлерз не вылезали годами со дна таблицы?
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Да-да, по мнению местных экспертов Драйз должен был назвать Макди бесполезным бегунком, которому плевать на кубок🤣
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Жаль, что ты ему не помог в этом.
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Макдэвид еще выиграет свою чашку (очень вероятно в ближайшие два года). А вот за Драйзайтля волнительно, он в последних играх явно просел физически, чуть ли не на прямых ногах катался, будто с травмой играл. Надеюсь, не повторит путь Ландескуга.
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Макди выдающийся плов провел и по праву выиграл Коня, но для чашки Эдмонтон слишком несбалансирован. КС не должна выигрывать команда, где по зп на втором месте идёт Нерс, а вратарь с 5 лямами в год играет в фарме
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Надо менять команду.
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потрясающий игрок
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Ответ Дмитрий Якушевич
Кому нужен был твой Эдмонтон то того момента, когда там появился МакДэвид? Раньше за него болело 1,5 человека в России и все считали их странными. Как сейчас тех, кто болеет за Аризону или Баффало. А сейчас откуда-то оказывается так много болельщиков Эдмонтона появилось. Где вы были все раньше, когда Ойлерз не вылезали годами со дна таблицы?
Ну как представитель этих самых "странных" скажу тебе, что делали, когда Нефть была на дне - поддерживали их, а не бегали за клубами-победителями и не болели "потому что эмблемка на бейсболке крутая", как подавляющая часть русскоязычного нхл коммьюнити, которая в хоккее видит исключительно повод похейтерить и высказаться в стиле Ромы Ротенберга (на таком же уровне интеллекта и логики).
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Ответ e1ther - e1ther
да ладно Ваня)))это вылезла фанбаза,когда случайно отыгрались с 3-0)из каждого угла повылазили)))а теперь умылись))))
Комментарий удален модератором
Ответ ЛОРД РАЗДЕВАЛКИ
Комментарий удален модератором
Во-первых, ДавЫдов)во-вторых,считать Флориду новоделами,это конечно мощно)за тридцать лет,даже ты не молод)в-третьих,засунули Эдмонтону,как твоему кумиру на аватарке,что он отъехал)))
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