Драйзайтль о Макдэвиде: «Величайший из всех. Не думаю, что его волнует «Конн Смайт». Никто в мире не хочет выиграть Кубок Стэнли больше, чем он»

Леон Драйзайтль высказался о вручении «Конн Смайт Трофи» Коннору Макдэвиду.

« » уступил «Флориде» в финальной серии Кубка Стэнли (3-4, 1:2 в седьмом матче).

27-летний капитан «Ойлерс» завершил плей-офф с 42 (8+34) очками в 25 играх и получил «Конн Смайт Трофи», несмотря на поражение своей команды. Он не вышел на церемонию награждения.

«Не думаю, что его волнует «Конн Смайт». Да, это показатель того, что он потрясающий хоккеист. Но ни один игрок в мире не хочет выиграть больше, чем он.

Он каждый день делает все для того, чтобы однажды его выиграть. Всем нам – а ему особенно – очень грустно от того, что все закончилось вот так.

На мой взгляд, он величайший из всех, кто играл в хоккей. Он делает множество вещей, которые не очень бросаются в глаза. Если говорить об отношении к делу, то он в одиночку очень многое у нас изменил. Я обожаю делить с ним лед. Это особенный игрок и человек», – сказал форвард « ».