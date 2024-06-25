Российские хоккеисты выигрывают Кубок Стэнли в 9 сезонах подряд. Рекордная серия продолжается

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Дмитрий Куликов Владимир Тарасенко Хоккей

Российские хоккеисты выигрывают Кубок Стэнли в 9 сезонах подряд.

«Флорида» с вратарем Сергеем Бобровским, защитником Дмитрием Куликовым и форвардом Владимиром Тарасенко обыграла «Эдмонтон» в финальной серии (4-3, 2:1 в седьмом матче).

Как минимум один российский хоккеист стал обладателем Кубка Стэнли в 9-м сезоне подряд. В последний раз россияне оставались без трофея в 2015 году, когда его выиграл «Чикаго». 

9 сезонов подряд – самая продолжительная серия побед российских игроков. Ранее было 2 серии по 7 сезонов (с 1994 по 2000 и с 2002 по 2009 годы, сезон-2004/05 не состоялся из-за локаута). 

В предыдущих 8 сезонах в список вошли:

2016 и 2017 годы – форвард Евгений Малкин («Питтсбург»).

2018 – защитник Дмитрий Орлов, форварды Евгений Кузнецов и Александр Овечкин («Вашингтон»).

2019 – форварды Иван Барбашев и Владимир Тарасенко («Сент-Луис»).

2020 и 2021 – вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев, форвард Никита Кучеров («Тампа»). В 2020-м чемпионом также стал форвард «Лайтнинг» Александр Волков.

2022 – форвард Валерий Ничушкин («Колорадо»).

2023 – форвард Иван Барбашев («Вегас»).

Ранее стало известно, что Кубок Стэнли не привезут в Россию третий год подряд.

«Флорида» – чемпион! Дожала «Эдмонтон» с четвертой попытки!

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30 комментариев
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Ответ dukenukem
Володя дважды взял чашку с двумя разными командами - Великий! Сейчас пойдет талисманом еще к какому нить контендеру , в Эдмонтон вместо Кори
Причем чашки первые в истории команд)
+47
0
+47
Володя дважды взял чашку с двумя разными командами - Великий! Сейчас пойдет талисманом еще к какому нить контендеру , в Эдмонтон вместо Кори
+45
0
+45
Вот чего не хватило Эдмонтону! )
+23
0
+23
Ответ dukenukem
Володя дважды взял чашку с двумя разными командами - Великий! Сейчас пойдет талисманом еще к какому нить контендеру , в Эдмонтон вместо Кори
Надо было брать Тараса а не мамку Бетарда
+16
0
+16
Просчеты генменеджера на лицо. Не выменять русского к плэй-офф. Подписать антиталисмана финалов КС - Перри
+16
0
+16
И это прекрасно. Пусть будет также ещё 9 лет
+12
0
+12
Да за всех наш рад. Но почему то за Бобровского особенно! Да, кстати и за Морриса приятно. Человек располагает!
+10
0
+10
Понятно что наши Боб,Торас молодцы. Я бы отметил Дмитрия Куликова, боец до мозга костей,жёсткий, неуступный парень. А сегодня так вообще один из героев матца, своим спасением,когда шайба почти оказалась в воротах. Поздравляю нашей парней!
+10
0
+10
Ответ dukenukem
Володя дважды взял чашку с двумя разными командами - Великий! Сейчас пойдет талисманом еще к какому нить контендеру , в Эдмонтон вместо Кори
Так он не только роль талисмана выполняет - сегодня в третьем периоде носился в защите как 5 лет назад
+10
0
+10
Команду с победой! Наши хоккеисты просто молодчики! Бобровский, как же было переживательно.
+5
0
+5
Ответ dukenukem
Володя дважды взял чашку с двумя разными командами - Великий! Сейчас пойдет талисманом еще к какому нить контендеру , в Эдмонтон вместо Кори
Ваня Барбашев, занимается тем же чем и Тарасенко.
+5
0
+5
Хочешь КС - бери русского в состав. База. Поэтому Бостону никогда больше КС не взять 🤣
+4
0
+4
Тарасенко и Барбашеву надо в Тампу переходить и тогда сразу у 5-ти наших игроков будет шанс стать трехкратными чемпионами. ))
+3
0
+3
Эдмонтон, готовьтесь к новому сезону, лузеры не вы. Вы - всего лишь проигравшие в финале Кубка Стэнли. Таких было много. Ваши имена не напишут на чашке в 4 году, ну и что?)
+4
-1
+3
Ждем продолжения рекордной чемпионской серии наших ребят.
+3
0
+3
Ответ rej1sta
Причем чашки первые в истории команд)
Тогда ему в Ванкувер надо)))
+2
0
+2
Ответ Дмитрий Квасов
В чем горе?
Много жеп так называемых "фанатов НХЛ" сгорело, невосполнимо по их мнению
+2
0
+2
Тарасенко догнал по чашкам своего музыкантского партнёра Барбашева! Думаю, поздравляют друг друга.
+1
0
+1
А канадские хоккеисты выигрывают сколько сезонов подряд? ( спрашиваю в целях повышения образованности)
+1
0
+1
Победил все-таки сильнеший. Эдмонтон после трех побед явно расслабился и вот к чему это привело. Чемпионы так не играют
+4
-3
+1
Эдмонтон конечно этот момент заранее не проработал. Вот и итог.
+1
0
+1
Есть такие же серии у финнов и шведов?
0
0
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Было двое русских (Бобровский и Барков).
Для завоевания КС прикупили ещё двоих (Куликов и Тарасенко). Причём Тарасенко, как уже имеющего КС. Формула победы Флориды в моем фанатском размышлении..
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Оставили бы костина, был бы шанс 😂
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Ответ alekmaz
Комментарий скрыт
В чем горе?
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Эдмонтон должен взять парня из Рф и будет счастье в следующем году.
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Ответ alekmaz
Комментарий скрыт
Смотрел в 18-ом НХЛ, никакого горя не заметил. Одна команда и её болелы, наоборот, счастлива была (как и всегда), другие слегка взгрустнули (как и всегда). Ничего необычного не заметил.
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Ответ kvint(ksk)
Хочешь КС - бери русского в состав. База. Поэтому Бостону никогда больше КС не взять 🤣
Желательно в ворота.
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Ответ воргашорец
Есть такие же серии у финнов и шведов?
финских обладателей кубка за пределами нефтяной династии - мизер
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