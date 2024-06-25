Российские хоккеисты выигрывают Кубок Стэнли в 9 сезонах подряд. Рекордная серия продолжается
Российские хоккеисты выигрывают Кубок Стэнли в 9 сезонах подряд.
«Флорида» с вратарем Сергеем Бобровским, защитником Дмитрием Куликовым и форвардом Владимиром Тарасенко обыграла «Эдмонтон» в финальной серии (4-3, 2:1 в седьмом матче).
Как минимум один российский хоккеист стал обладателем Кубка Стэнли в 9-м сезоне подряд. В последний раз россияне оставались без трофея в 2015 году, когда его выиграл «Чикаго».
9 сезонов подряд – самая продолжительная серия побед российских игроков. Ранее было 2 серии по 7 сезонов (с 1994 по 2000 и с 2002 по 2009 годы, сезон-2004/05 не состоялся из-за локаута).
В предыдущих 8 сезонах в список вошли:
2016 и 2017 годы – форвард Евгений Малкин («Питтсбург»).
2018 – защитник Дмитрий Орлов, форварды Евгений Кузнецов и Александр Овечкин («Вашингтон»).
2019 – форварды Иван Барбашев и Владимир Тарасенко («Сент-Луис»).
2020 и 2021 – вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев, форвард Никита Кучеров («Тампа»). В 2020-м чемпионом также стал форвард «Лайтнинг» Александр Волков.
2022 – форвард Валерий Ничушкин («Колорадо»).
2023 – форвард Иван Барбашев («Вегас»).
Ранее стало известно, что Кубок Стэнли не привезут в Россию третий год подряд.
Для завоевания КС прикупили ещё двоих (Куликов и Тарасенко). Причём Тарасенко, как уже имеющего КС. Формула победы Флориды в моем фанатском размышлении..