Ротенберг поздравил россиян «Флориды» с победой в Кубке Стэнли, приложив фото Бобровского и Тарасенко в форме СКА

Теги СКА Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ КХЛ Дмитрий Куликов Владимир Тарасенко Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг поздравил россиян «Флориды» с победой в Кубке Стэнли.

«Пантерс» обыграли «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевали главный трофей НХЛ.

«От всей души поздравляю Сергея Бобровского , Владимира Тарасенко и Дмитрия Куликова с Кубком! Вперед, Россия! 🇷🇺💪» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР в телеграм-канале. 

К посту Ротенберг приложил фото Бобровского и Тарасенко в форме клуба из Санкт-Петербурга. 

Бобровский, Куликов и Тарасенко – чемпионы! Как каждый из них шел к Кубку Стэнли-2024

30 комментариев
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Проснулся, хотя скорее проспался)
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Сон Ротенберга: воспитанники СКА берут кубок Стэнли
Реальность: Новосибирск и Новокузнецк принимайте поздравления
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Великая хоккейная школа ски
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Без СКА никуда :)
Ромка везде подсуетится)))
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🤡
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Ответ Calabasas
Их никто не называл воспитанниками СКА, не сочиняй.
Да угомонись ты. Все стебутся над ротаном. Парни молодцы, добились кубка. А этот везде поспел, везде ска пропихивает. Всей стране кроме питера плевать на ска и особенно на недотренера ромку.
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Воспитанники Романа Ротенберга, ну конечно, куда же мы без нашего великого тренера и учителя!!)) Настоящий хоккейный клещ, к любому успеху присосется и ничем его потом не оторвёшь!!!🤌
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Ответ frol92
Проснулся, хотя скорее проспался)
точнее и не скажешь:))
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Чепухберг
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Роммка сразу присосался, забыл добавить что если бы не он и СКА то они бы не выиграли
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Не сообщил, что это он помог советами им?
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Ответ Calabasas
Даже здесь на вентилятор нужно было накинуть, да?) Ну поздравил и поздравил. Он бы их поздравил даже если бы они и не играли за СКА.
А зачем фото ребят в форме СКА, что он хотел этим сказать?
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И очень приятно, что мой соотечественник, капитан Флориды, первым поднял кубок Стэнли сегодня, добавил Роман Борисович.
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Баркова почему не поздравил? Он и русский, и гражданин России.
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А где,спасибо ГАЗПРОМУ И ЛИЧНО МИЛЕРУ?!🤣
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Ответ Calabasas
Их никто не называл воспитанниками СКА, не сочиняй.
Достаточно, что они стоят в форме СКА, а не Флориды! Надо понимать тонкий намёк и подтекст гражданина Ротенберга Р.Б.!!
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ждал этого от РР. и ждал таких же тупорылых комментариев на ветке. Никто не подвел
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Ротенберга запомнят как лузера, который не может выиграть жалкий кубок колхозной лиги.
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Жалкий тип. Не имеющий никакого отношения к происходящему.
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Ребят не смейтесь, но вклад Романа есть причём не малый. Выиграл бы Эдмонтон, была бы фотка где он нянчится с маленьким Макдэвидом, или дарит первую клюшку.
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Великий тренер, подготовил целую плеяду талантливых хоккеистов…
Самое страшное, что не может остановиться… ещё готовить
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Мечтай - мечтай, Рома....
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шах и мат тем, кто сомневается в системе грандмастера. вот фотодоказательство того, что его система воспитывает настоящих чемпионов Кубка Стэнли
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Было двое русских (Бобровский и Барков).
Для завоевания КС прикупили ещё двоих (Куликов и Тарасенко). Причём Тарасенко, как уже имеющего КС. Формула победы Флориды в моем фанатском размышлении!!
Тарасенко догнал по чашкам своего музыкантского товарища Барбашева! Думаю, поздравляют друг друга!
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Доброе утро!)
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Тут как тут этот неадекват, не наигравшийся в физрука. Ну как же без него.
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молодцы, красавчики! поздравляю!
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