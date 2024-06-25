Ротенберг поздравил россиян «Флориды» с победой в Кубке Стэнли, приложив фото Бобровского и Тарасенко в форме СКА
Роман Ротенберг поздравил россиян «Флориды» с победой в Кубке Стэнли.
«Пантерс» обыграли «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевали главный трофей НХЛ.
«От всей души поздравляю Сергея Бобровского , Владимира Тарасенко и Дмитрия Куликова с Кубком! Вперед, Россия! 🇷🇺💪» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР в телеграм-канале.
К посту Ротенберг приложил фото Бобровского и Тарасенко в форме клуба из Санкт-Петербурга.
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Для завоевания КС прикупили ещё двоих (Куликов и Тарасенко). Причём Тарасенко, как уже имеющего КС. Формула победы Флориды в моем фанатском размышлении!!
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