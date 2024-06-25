Ротенберг поздравил россиян «Флориды» с победой в Кубке Стэнли, приложив фото Бобровского и Тарасенко в форме СКА

Роман Ротенберг поздравил россиян «Флориды» с победой в Кубке Стэнли.

«Пантерс» обыграли « » в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевали главный трофей .

«От всей души поздравляю Сергея Бобровского , Владимира Тарасенко и Дмитрия Куликова с Кубком! Вперед, Россия! 🇷🇺💪» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР в телеграм-канале.

К посту Ротенберг приложил фото Бобровского и Тарасенко в форме клуба из Санкт-Петербурга.

Бобровский, Куликов и Тарасенко – чемпионы! Как каждый из них шел к Кубку Стэнли-2024