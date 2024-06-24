Иванцов об НХЛ: «Нужно сначала здесь стать хорошим игроком. Вот как Капризов поехал. Мне без разницы – буду задрафтован или не буду»

Илья Иванцов считает, что в НХЛ нужно отправляться уже сформировавшимся игроком.

– Издание Daily Faceoff внесло вас в список топ-10 возрастных проспектов драфта .

– Я, честно говоря, вообще без понятия, что там на драфте происходит.

Мне вот брат скинул новость, сказал, что там пара клубов интересуется, но я об этом вообще не в курсе. Мне без разницы – буду задрафтован или не буду.

Понимаю, что если ехать в Северную Америку, то нужно сначала здесь стать хорошим игроком. Вот как Капризов поехал. В таком стиле.

Если никто не задрафтовал, то намного проще договариваться с командами, а здесь уже права закреплены. Есть и плюсы, и минусы, – сказал нападающий « » .

Набоков, Мойсевич и Иванцов – в топ-10 возрастных проспектов драфта НХЛ-2024 по версии Daily Faceoff