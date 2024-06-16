Набоков, Мойсевич и Иванцов – в топ-10 возрастных проспектов драфта НХЛ-2024 по версии Daily Faceoff

Daily Faceoff опубликовал рейтинг лучших возрастных проспектов драфта НХЛ-2024.

В рейтинг вошли два российских вратаря – и Павел Мойсевич, – а также нападающий Илья Иванцов.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Ессе Пулккинен (19 лет, «ЮП», Финляндия)

2. Илья Набоков (21 год, « », КХЛ)

3. Энтони Романи (18 лет, «Норс Бэй», OHL)

4. Нейт Месски (19 лет, «Виктория», WHL)

5. Остин Берневик (19 лет, «Мэдисон», )

6. (19 лет, , КХЛ)

7. Лукаш Матеча (19 лет, «Три-Сити»)

8. Ондржей Бехер (20 лет, «Принс-Джордж», USHL)

9. Тэннер Адамс (18 лет, «Провиденс», NCAA)

10. Илья Иванцов (21 год, «Северсталь», КХЛ)