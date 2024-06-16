Набоков, Мойсевич и Иванцов – в топ-10 возрастных проспектов драфта НХЛ-2024 по версии Daily Faceoff

Теги Металлург Мг Северсталь СКА рейтинги НХЛ Драфт НХЛ КХЛ USHL Илья Иванцов Илья Набоков Ондржей Бехер Павел Мойсевич Йессе Пулккинен Хоккей

Daily Faceoff опубликовал рейтинг лучших возрастных проспектов драфта НХЛ-2024.

В рейтинг вошли два российских вратаря – Илья Набоков и Павел Мойсевич, – а также нападающий Илья Иванцов.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Ессе Пулккинен (19 лет, «ЮП», Финляндия)

2. Илья Набоков (21 год, «Металлург», КХЛ)

3. Энтони Романи (18 лет, «Норс Бэй», OHL)

4. Нейт Месски (19 лет, «Виктория», WHL)

5. Остин Берневик (19 лет, «Мэдисон», USHL)

6. Павел Мойсевич (19 лет, СКА, КХЛ)

7. Лукаш Матеча (19 лет, «Три-Сити»)

8. Ондржей Бехер (20 лет, «Принс-Джордж», USHL)

9. Тэннер Адамс (18 лет, «Провиденс», NCAA)

10. Илья Иванцов (21 год, «Северсталь», КХЛ)

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3 комментария
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Набокова в рейтингах преддрафтовых запрещено первым ставить
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Ещё один Пулккинен.
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Иванцов же дьяволами драфтовался
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