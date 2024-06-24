36-летний Брассар завершил карьеру. Форвард выиграл ЧМ-2016 и провел 16 сезонов в НХЛ, сыграв за 10 команд

Дерик Брассар объявил об окончании игровой карьеры.

За 16 лет в 36-летний форвард выступал за 10 клубов: «Коламбус», «Рейнджерс», «Оттава», «Питтсбург», «Флорида», «Колорадо», «Айлендерс», «Аризона», «Филадельфия» и «Эдмонтон».

Проследним клубом были «Сенаторс», где он играл в сезоне-2022/23.

Всего в 1013 матчах регулярных чемпионатов НХЛ на его счету 545 (215+330) очков.

В 2016 году Брассар стал чемпионом мира в составе сборной Канады.