36-летний Брассар завершил карьеру. Форвард выиграл ЧМ-2016 и провел 16 сезонов в НХЛ, сыграв за 10 команд
Дерик Брассар объявил об окончании игровой карьеры.
За 16 лет в НХЛ 36-летний форвард выступал за 10 клубов: «Коламбус», «Рейнджерс», «Оттава», «Питтсбург», «Флорида», «Колорадо», «Айлендерс», «Аризона», «Филадельфия» и «Эдмонтон».
Проследним клубом Брассара были «Сенаторс», где он играл в сезоне-2022/23.
Всего в 1013 матчах регулярных чемпионатов НХЛ на его счету 545 (215+330) очков.
В 2016 году Брассар стал чемпионом мира в составе сборной Канады.