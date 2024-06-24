36-летний Брассар завершил карьеру. Форвард выиграл ЧМ-2016 и провел 16 сезонов в НХЛ, сыграв за 10 команд

Теги НХЛ Дерик Брассар Хоккей

Дерик Брассар объявил об окончании игровой карьеры.

За 16 лет в НХЛ 36-летний форвард выступал за 10 клубов: «Коламбус», «Рейнджерс», «Оттава», «Питтсбург», «Флорида», «Колорадо», «Айлендерс», «Аризона», «Филадельфия» и «Эдмонтон».

Проследним клубом Брассара были «Сенаторс», где он играл в сезоне-2022/23.

Всего в 1013 матчах регулярных чемпионатов НХЛ на его счету 545 (215+330) очков.

В 2016 году Брассар стал чемпионом мира в составе сборной Канады.

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3 комментария
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Ответ Вадим Сидоров
Удачно его рейнджеры скинули на Зибу, довеском получив 2 раунд отдав 7-й. Зиба в Рейнджерах 500+ очков набрал, а Брасс после того трейда и 200 не имел.
Оттава тогда и Оттава потом — это две разные Оттавы. Сенс искали того, кто усилил бы их здесь и сейчас и имел бы опыт игры в поздних раундах. И в целом это себя оправдало, команда дошла до финала Востока в 2017, где разошлась с будущим чемпионом Питтсбургом в одну шайбу в 7 матче. Брассар тогда стал третьим по очкам в плей-офф в команде. То, что произошло с Сенс потом — не проблема Брассара.
+15
-1
+14
Удачно его рейнджеры скинули на Зибу, довеском получив 2 раунд отдав 7-й. Зиба в Рейнджерах 500+ очков набрал, а Брасс после того трейда и 200 не имел.
+7
-2
+5
Ответ Haman
Оттава тогда и Оттава потом — это две разные Оттавы. Сенс искали того, кто усилил бы их здесь и сейчас и имел бы опыт игры в поздних раундах. И в целом это себя оправдало, команда дошла до финала Востока в 2017, где разошлась с будущим чемпионом Питтсбургом в одну шайбу в 7 матче. Брассар тогда стал третьим по очкам в плей-офф в команде. То, что произошло с Сенс потом — не проблема Брассара.
Аналогично и про Рейнджерс можно сказать.
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