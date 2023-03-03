Брассар – 7-й игрок в истории НХЛ, сделавший дубль в 1000-м матче в лиге

Теги рейтинги Оттава Патрис Бержерон Крис Филлипс Теему Селянне НХЛ Дерик Брассар Майк Гартнер Жильбер Перро Джонни Бьюсик Хоккей

Дерик Брассар – 7-й игрок в истории НХЛ, сделавший дубль в 1000-м матче в лиге.

Форвард «Оттавы» отличился в юбилейном матче против «Рейнджерс» (5:3) и был назван его 1-й звездой. 

В активе 35-летнего игрока 543 (213+330) очка в 1000 матчах в рамках регулярок. 

Ранее в истории НХЛ только 6 игроков делали дубли в 1000-й игре – Джонни Бьюсик («Бостон», 1970), Жильбер Перро («Баффало», 1984), Майк Гартнер («Рейнджерс», 1992), Теему Селянне («Анахайм», 2006), Крис Филлипс («Оттава», 2006), Патрис Бержерон («Бостон», 2019). 

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
каток Третьяка
а есть стата, кто набрал больше всего очков в 573 своём матче?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий