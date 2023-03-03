Брассар – 7-й игрок в истории НХЛ, сделавший дубль в 1000-м матче в лиге
Дерик Брассар – 7-й игрок в истории НХЛ, сделавший дубль в 1000-м матче в лиге.
Форвард «Оттавы» отличился в юбилейном матче против «Рейнджерс» (5:3) и был назван его 1-й звездой.
В активе 35-летнего игрока 543 (213+330) очка в 1000 матчах в рамках регулярок.
Ранее в истории НХЛ только 6 игроков делали дубли в 1000-й игре – Джонни Бьюсик («Бостон», 1970), Жильбер Перро («Баффало», 1984), Майк Гартнер («Рейнджерс», 1992), Теему Селянне («Анахайм», 2006), Крис Филлипс («Оттава», 2006), Патрис Бержерон («Бостон», 2019).
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