Брассар – 7-й игрок в истории НХЛ, сделавший дубль в 1000-м матче в лиге

– 7-й игрок в истории , сделавший дубль в 1000-м матче в лиге.

Форвард «Оттавы» отличился в юбилейном матче против «Рейнджерс» (5:3) и был назван его 1-й звездой.

В активе 35-летнего игрока 543 (213+330) очка в 1000 матчах в рамках регулярок.

Ранее в истории НХЛ только 6 игроков делали дубли в 1000-й игре – Джонни Бьюсик («Бостон», 1970), («Баффало», 1984), Майк Гартнер («Рейнджерс», 1992), («Анахайм», 2006), Крис Филлипс (« », 2006), Патрис Бержерон («Бостон», 2019).