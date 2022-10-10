Брассар подписал однолетний контракт с «Оттавой» на 750 тысяч долларов. Он был в клубе на просмотре

подписал полноценное однолетнее соглашение с «Оттавой».

Зарплата по договору составит 750 тысяч долларов.

Ранее 35-летний нападающий находился в канадском клубе на просмотровом контракте.

Брассар ранее уже выступал за «Оттаву», в том числе в том сезоне, когда «Сенаторс» в последний раз на сегодня играли в плей-офф (2016/17).

В минувшем сезоне он поиграл за «Филадельфию» и «Эдмонтон», набрав 19 (8+11) очков в 46 матчах регулярного чемпионата при полезности «+4».

Всего в лиге у нападающего 951 матч и 522 (202+320) очка. В Кубке Стэнли – 118 игр и 68 (25+43) баллов.