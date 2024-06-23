Барков о 7-м матче с «Эдмонтоном»: «У «Флориды» невероятная возможность выиграть Кубок Стэнли. Наша задача – провести лучший матч»
Александр Барков высказался о последнем матче финала Кубка Стэнли.
Седьмой матч финальной серии между «Флоридой» и «Эдмонтоном» состоится 25 июня.
«Завтра у нас одна цель: сыграть наш лучший матч. Вот и все.
У нас невероятная возможность выиграть Кубок, но наша задача – сыграть лучший матч, с первой минуты. Это все, о чем мы думаем», – сказал нападающий «Флориды».
В 7-м матче снова за Фло. Упустить Кубок Стэнли после 3-0 - это слишком. Это клеймо на всю жизнь от разных тупых хейтеров. Хотя обе команды заслужили отпраздновать успех.
Пройти три команды, каждая из которых себя видела в финале... вести 3-0 в этом финале и довести до такого...
Но вот в свете последних событий я в это мало верю.