Барков о 7-м матче с «Эдмонтоном»: «У «Флориды» невероятная возможность выиграть Кубок Стэнли. Наша задача – провести лучший матч»

Александр Барков высказался о последнем матче финала Кубка Стэнли.

Седьмой матч финальной серии между «Флоридой» и «Эдмонтоном» состоится 25 июня.

«Завтра у нас одна цель: сыграть наш лучший матч. Вот и все.

У нас невероятная возможность выиграть Кубок, но наша задача – сыграть лучший матч, с первой минуты. Это все, о чем мы думаем», – сказал нападающий «Флориды».