Барков о 7-м матче с «Эдмонтоном»: «У «Флориды» невероятная возможность выиграть Кубок Стэнли. Наша задача – провести лучший матч»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Александр Барков Хоккей

Александр Барков высказался о последнем матче финала Кубка Стэнли.

Седьмой матч финальной серии между «Флоридой» и «Эдмонтоном» состоится 25 июня.

«Завтра у нас одна цель: сыграть наш лучший матч. Вот и все.

У нас невероятная возможность выиграть Кубок, но наша задача – сыграть лучший матч, с первой минуты. Это все, о чем мы думаем», – сказал нападающий «Флориды».

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Со старта серии болел за Фло. После 3-0 притопил за Эдмонтон, как-то не заслуживала команда Макдэвида настолько однозначного исхода.
В 7-м матче снова за Фло. Упустить Кубок Стэнли после 3-0 - это слишком. Это клеймо на всю жизнь от разных тупых хейтеров. Хотя обе команды заслужили отпраздновать успех.
+16
-5
+11
После 3:0 и 3:3 часто бывает, что седьмой матч берёт та команда, которая вела 3:0
+14
-7
+7
Выиграет команда с характером. Пусть Ойлерс впишут этот финал в историю, что с 3:0 еще есть шанс и немалый!
+3
-1
+2
Ответ vel
Со старта серии болел за Фло. После 3-0 притопил за Эдмонтон, как-то не заслуживала команда Макдэвида настолько однозначного исхода. В 7-м матче снова за Фло. Упустить Кубок Стэнли после 3-0 - это слишком. Это клеймо на всю жизнь от разных тупых хейтеров. Хотя обе команды заслужили отпраздновать успех.
Станет Неверкузеном от мира НХЛ))
+4
-2
+2
Очередные 1:5 получить возможность. Жаль Бобровского, второй год подряд в пролёте
+5
-4
+1
Флорида конечно пипец...
Пройти три команды, каждая из которых себя видела в финале... вести 3-0 в этом финале и довести до такого...
+2
-1
+1
Ответ Ten Hug
Станет Неверкузеном от мира НХЛ))
Надо просто ждать своего Хаби Алонсо
+1
0
+1
Лучший матч был пятым, сейчас прагматизм победит !
+1
-1
0
Саша, честное слово я хотел чтобы Флорида в своем втором финале все-таки взяла Кубок Стэнли (хотя я не хейтер Ойлерс).
Но вот в свете последних событий я в это мало верю.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий