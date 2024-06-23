Тарпищев о финале Кубка Стэнли: «Вижу, что Бобровский перенапряжен. Ему надо выпить, хорошенько выспаться и проснуться готовым к решающей игре»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский Шамиль Тарпищев НХЛ Матч ТВ алкоголь и спорт Хоккей

Шамиль Тарпищев дал совет Сергею Бобровскому перед решающей игрой плей-офф.

В седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли «Флорида» примет «Эдмонтон». «Пантерс» вели в серии 3-0, но уступили в трех играх подряд.

«Видно, что «Флорида» сдает позиции, по игре «Эдмонтон» сейчас выглядит сильнее. И эмоциональный фон не очень хороший после трех поражений. Как снежный ком эти три поражения и пропущенные шайбы.

Нервная перегрузка точно есть у Сергея. От Бобровского в седьмом матче зависит очень много, но я вижу, что он уже реально перенапряжен. Нагрузка дикая.

Сейчас надо его как‑то переключить, перезагрузить. Не так, как делали раньше спортсмены, когда в подобных ситуациях по полстакана спирта хлопали, но выпить, может, и надо.

Выпить, лечь спать, хорошенько выспаться и проснуться готовым к решающей игре. Тогда все должно получиться.

Или найти другой способ, но обязательно переключить Сергея», – сказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

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8 комментариев
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С запахом лёгкого перегарa на 7-й матч😃👍🏻
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В баньку сходить.
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Надо помокать, чтобы ноги отпустило
У кого ещё дельные советы?
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Даааа, этот дед знает, что посоветовать.
Он сам не высыхает, вообще, наверное
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Выпить перед выходом на лёд и выспаться на игре
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Боб - Морису: «Штндртн фюрэр, я смертельно устал»:)
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Не желаете ли трахнуть?.. По маленькой? - Мерси-с. - Это ж никогда не помешает!
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