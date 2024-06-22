Александр Кожевников: «Бобровскому надо памятник ставить при жизни, уже второй год чудеса творит. Но на нем одном «Флорида» далеко не уедет»

Александр Кожевников высоко оценил вклад Сергея Бобровского в игру «Флориды».

Напомним, « » выиграл три матча подряд против «Пантерс», сравняв счет в финальной серии Кубка Стэнли (3-3).

«Вообще ничего удивительного, что «Эдмонтон» отыграл три матча, ведь у них высочайшие исполнители. Один Макдэвид чего стоит! Меня удивило только то, что «Пантерс» 3-0 повели. Конечно, эту серию можно назвать самой интересной в истории.

Впервые такое, что в финале команда отыгралась с 0-3. Теперь « » стоит у стенки перед хоккейным расстрелом. Посмотрим, кого больше будет трясти. Везение никакой роли не играет. Можно бросать черт знает откуда, а можно явные моменты завершать.

Сколько во всех играх спасал – это божий дар, второй год подряд тащит команду. Защиты-то у команды нет, на одном Бобровском далеко не уедешь. Тем более Макдэвид сейчас в шикарной форме, всю команду обводит и на пустые отдает.

Бобровскому надо памятник ставить при жизни или трибуну называть в его честь. Он уже второй год чудеса творит. В седьмом матче я болею за наших из «Флориды» – Бобровского, и », – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.