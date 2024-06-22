Александр Кожевников: «Бобровскому надо памятник ставить при жизни, уже второй год чудеса творит. Но на нем одном «Флорида» далеко не уедет»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский НХЛ Дмитрий Куликов Владимир Тарасенко Советский спорт Александр Кожевников Коннор Макдэвид Хоккей

Александр Кожевников высоко оценил вклад Сергея Бобровского в игру «Флориды».

Напомним, «Эдмонтон» выиграл три матча подряд против «Пантерс», сравняв счет в финальной серии Кубка Стэнли (3-3).

«Вообще ничего удивительного, что «Эдмонтон» отыграл три матча, ведь у них высочайшие исполнители. Один Макдэвид чего стоит! Меня удивило только то, что «Пантерс» 3-0 повели. Конечно, эту серию можно назвать самой интересной в истории.

Впервые такое, что в финале команда отыгралась с 0-3. Теперь «Флорида» стоит у стенки перед хоккейным расстрелом. Посмотрим, кого больше будет трясти. Везение никакой роли не играет. Можно бросать черт знает откуда, а можно явные моменты завершать. 

Сколько во всех играх спасал Бобровский – это божий дар, второй год подряд тащит команду. Защиты-то у команды нет, на одном Бобровском далеко не уедешь. Тем более Макдэвид сейчас в шикарной форме, всю команду обводит и на пустые отдает.

Бобровскому надо памятник ставить при жизни или трибуну называть в его честь. Он уже второй год чудеса творит. В седьмом матче я болею за наших из «Флориды» – Бобровского, Куликова и Тарасенко», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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2 комментария
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Памятник вратарю,который в каждом проигранном по его вине матче пропускает по пять шайб?
+6
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+6
Что он несёт вообще🙈
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