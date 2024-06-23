Жена Аликина: «Вратари – мутанты с другой планеты. Ты добровольно терпишь обжигающие поцелуи шайбы, порой выбивающие из тебя душу»

Эрика-Мишель Аликина сравнила хоккейных вратарей с мутантами с другой планеты.

Ранее жена голкипера «Автомобилиста» Евгения Аликина сыграла в воротах в шуточном видеоролике.

«Я всю жизнь в танцах и считаю себя достаточно спортивным человеком. Но это... это что-то сверхъестественное.

Помимо огромной нагрузки, ты еще добровольно терпишь обжигающие поцелуи шайбы, порой выбивающие из тебя душу. А ведь это были максимально щадящие и слабые броски!

Я знала, что вратари – особенные люди. А теперь подозреваю, что они вообще мутанты с другой планеты.

После такого экспириенса (опыта – Спортс) еще больше восхищаюсь твоей работой, еще больше ценю и безмерно горжусь», – написала Эрика-Мишель Аликина, обращаясь к мужу.