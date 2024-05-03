Николай Заварухин: «Автомобилист» отдал СКА углы – с пятака не было такой опасности. Готовились к сопернику, здорово сыграл Аликин»

Теги СКА Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Сергей Толчинский Евгений Аликин Чемпионат.com Арсений Грицюк Хоккей

Николай Заварухин прокомментировал победу «Автомобилиста» в серии против СКА.

Команда из Екатеринбурга обыграла армейцев во втором раунде Кубка Гагарина со счетом 4-1 в серии. 

– Против СКА казалось, что позиционные атаки соперника для «Автомобилиста» как открытая книга: как будто знали, куда пойдет пас, откуда будет бросок.

– Мы готовимся к сопернику, смотрим, как может сыграть команда в атаке. Мы отдали углы СКА, больше они владели шайбой там, а с пятака не было такой опасности. Опять же – Аликин сыграл здорово.

– Если брать именно персоналий – как закрыли тех же Толчинского и Грицюка, например?

– Нельзя было давать им контролировать шайбу, требовалось ближе играть к ним, чтобы они не могли развивать свои лучшие качества – скорость, бросок. Постоянно клюшку в стык, блокировали броски, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

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