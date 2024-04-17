Галкин об Аликине: «Называю его братом, мы на одной странице. Вратари не самые простые люди, но с Евгением сразу стало комфортно»

Теги Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Евгений Аликин Владимир Галкин Хоккей

Вратарь «Автомобилиста» Владимир Галкин высказался о Евгении Аликине.

23-летний голкипер провел в регулярном чемпионате 36 матчей, отражая 92,7% бросков.

В полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Металлурга» (3-4) Галкин полностью отыграл два последних матча после того, как Аликин получил травму.

– Ваш дуэт с Аликиным болельщики назвали идеальным. Они правы?

– Не случайно называю Евгения братом, он на шесть лет меня старше, но мы на одной странице.

Летом Аликин подписал с «Автомобилистом» контракт первого номера и за несколько дней до открытия сборов позвонил мне – предложил познакомиться, встретиться, пообщаться.

Вратари не самые простые люди, внутри бригады всегда необходима «химия», но не всегда она достигается. С Евгением нам сразу стало комфортно. В сезоне много друг другу помогали, общались.

Наверное, такие отношения в бригаде помогли команде провести лучший сезон в ее истории, – сказал вратарь «Автомобилиста» Владимир Галкин.

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