Остап Сафин о ЧМ: «Для Чехии это праздник. Люди отпрашивались с работы, шли пить пиво и наслаждаться хоккеем. Ходили на все матчи, без разницы, кто играл»

Теги Лада болельщики Каролина Анахайм Сборная Чехии по хоккею НХЛ КХЛ ЧМ по хоккею Мартин Нечас Остап Сафин Лукаш Достал алкоголь и спорт Хоккей

Остап Сафин поделился мнением о рекордной посещаемости ЧМ в Чехии.

Чемпионат мира 2024 года в Праге и Остраве зафиксировал рекордную посещаемость, которая составила почти 800 000 человек.

– В Чехии все еще празднуют победу на чемпионате мира?

– Давно уже не празднуют, но, конечно, это было большое событие для Чехии. В том числе и потому, что удалось выиграть дома. Прага ликовала, здесь все танцевали, прыгали, орали – все это было. В последний раз Чехия выигрывала чемпионат мира в 2010-м.

– С кем-то из этой сборной вы знакомы?

– На молодежном чемпионате мы играли вместе с Мартином Нечасом, с ним общаемся хорошо. Также Лукаш Достал, который стал лучшим вратарем молодежного чемпионата – мы с ним друзья. Есть и знакомые, с которыми вместе играли в Чехии.

– Поздравили их с победой?

– Конечно, поздравлял. Я смотрел игры, даже ходил на четвертьфинальный матч, когда они играли с американцами. Кстати, билеты дал друг из сборной США. Я спрашивал у чехов, но у них уже закончились, были какие-то лимиты. А американец, с которым я играл за океаном, один билет вытащил.

– Как в Чехии удавалось на все матчи собирать полные трибуны?

– Когда в последний раз турнир был в Чехии, в 2015-м году, тоже был рекорд.

Чехи ходили на все матчи, и без разницы, кто играл – британцы или кто-то еще. 12 тысяч было в среднем на игре там.

Для Чехии это был такой праздник, люди отпрашивались с работы, шли пить пиво и наслаждаться хоккеем, – сказал чешский нападающий «Лады» Остап Сафин.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Шли пить пиво)))
+2
0
+2
ну если бы отпускали с работы то и я на любой бы матч ходил))еще и пиво вкусное
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий