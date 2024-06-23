Остап Сафин о ЧМ: «Для Чехии это праздник. Люди отпрашивались с работы, шли пить пиво и наслаждаться хоккеем. Ходили на все матчи, без разницы, кто играл»

Остап Сафин поделился мнением о рекордной посещаемости ЧМ в Чехии.

Чемпионат мира 2024 года в Праге и Остраве зафиксировал рекордную посещаемость, которая составила почти 800 000 человек.

– В Чехии все еще празднуют победу на чемпионате мира?

– Давно уже не празднуют, но, конечно, это было большое событие для Чехии. В том числе и потому, что удалось выиграть дома. Прага ликовала, здесь все танцевали, прыгали, орали – все это было. В последний раз Чехия выигрывала чемпионат мира в 2010-м.

– С кем-то из этой сборной вы знакомы?

– На молодежном чемпионате мы играли вместе с Мартином Нечасом, с ним общаемся хорошо. Также Лукаш Достал, который стал лучшим вратарем молодежного чемпионата – мы с ним друзья. Есть и знакомые, с которыми вместе играли в Чехии.

– Поздравили их с победой?

– Конечно, поздравлял. Я смотрел игры, даже ходил на четвертьфинальный матч, когда они играли с американцами. Кстати, билеты дал друг из сборной США. Я спрашивал у чехов, но у них уже закончились, были какие-то лимиты. А американец, с которым я играл за океаном, один билет вытащил.

– Как в Чехии удавалось на все матчи собирать полные трибуны?

– Когда в последний раз турнир был в Чехии, в 2015-м году, тоже был рекорд.

Чехи ходили на все матчи, и без разницы, кто играл – британцы или кто-то еще. 12 тысяч было в среднем на игре там.

Для Чехии это был такой праздник, люди отпрашивались с работы, шли пить пиво и наслаждаться хоккеем, – сказал чешский нападающий «Лады» Остап Сафин.