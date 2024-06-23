Чех Сафин из «Лады» о разнице между Россией и Европой: «Шутки другие, может. Здесь свой русский юмор, который реально смешной»
Остап Сафин поделился мнением, в чем разница между Россией и Европой.
25-летний нападающий родился в Праге и живет в Чехии.
– Вы впервые так долго жили в России в течение года?
– Я никогда не жил в России, только приезжал к родственникам на одну-две недели. Прилетал к дедушке и бабушке. В детстве, может быть, на месяц.
– Какие-то сложности в том, чтобы привыкнуть к жизни в России, были?
– Язык знаю, в чем могут быть сложности? Честно, все просто было.
– Менталитет не отличается?
– Хотя я европеец, но у меня все равно круг общения русский. Поэтому я не видел никакой разницы.
Может, шутки другие. Здесь свой русский юмор, который реально смешной, – сказал нападающий «Лады» Остап Сафин.