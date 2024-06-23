Чех Сафин из «Лады» о разнице между Россией и Европой: «Шутки другие, может. Здесь свой русский юмор, который реально смешной»

Теги Лада КХЛ Остап Сафин ахахаха Хоккей

Остап Сафин поделился мнением, в чем разница между Россией и Европой.

25-летний нападающий родился в Праге и живет в Чехии.

– Вы впервые так долго жили в России в течение года?

– Я никогда не жил в России, только приезжал к родственникам на одну-две недели. Прилетал к дедушке и бабушке. В детстве, может быть, на месяц.

– Какие-то сложности в том, чтобы привыкнуть к жизни в России, были?

– Язык знаю, в чем могут быть сложности? Честно, все просто было.

– Менталитет не отличается?

– Хотя я европеец, но у меня все равно круг общения русский. Поэтому я не видел никакой разницы.

Может, шутки другие. Здесь свой русский юмор, который реально смешной, – сказал нападающий «Лады» Остап Сафин.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
У нас свой юмор. Про Ротена))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий