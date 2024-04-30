Сафин принял квалификационное предложение «Лады» – двусторонний контракт на два года. Форвардом интересовался СКА
Остап Сафин принял квалификационное предложение «Лады».
Нападающий принял квалификационное предложение клуба.
Новый контракт с форвардом носит двусторонний характер и рассчитан на два сезона.
В регулярном чемпионате-2023/24 Остап Сафин провел 67 матчей и набрал 36 (13+23) баллов.
В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ в активе форварда 5 игр без набранных очков.
Ранее сообщалось, что хоккеист может перейти в СКА.