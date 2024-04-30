Сафин принял квалификационное предложение «Лады» – двусторонний контракт на два года. Форвардом интересовался СКА

Остап Сафин принял квалификационное предложение «Лады».

Нападающий принял квалификационное предложение клуба.

Новый контракт с форвардом носит двусторонний характер и рассчитан на два сезона.

В регулярном чемпионате-2023/24 Остап Сафин провел 67 матчей и набрал 36 (13+23) баллов.

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ в активе форварда 5 игр без набранных очков.

Ранее сообщалось, что хоккеист может перейти в СКА.