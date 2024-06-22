Морис о проблемах «Флориды» в финале: «Нам не хватает скорости при игре в атаке. «Эдмонтон» загоняет нас в углы»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Пол Морис НХЛ Хоккей

Пол Морис высказался о проблемах «Флориды» в атаке в финале Кубка Стэнли.

В трех последних матчах финальной серии с «Эдмонтоном» (3-3 после 3-0) команда забросила 5 шайб против 18 у соперника. 

«Нам не хватает скорости при игре в атаке, это особенно заметно при игре в равных составах. Нас загоняют в углы.

Нам нужно искать места, где мы можем набирать скорость или сохранять ее», – сказал главный тренер «Пантерс» Морис

Седьмая игра пройдет в Санрайзе 24 июня (начало по московскому времени – 25 июня в 03:00).

💥 «Эдмонтон» с 0-3 вытащил финал Кубка Стэнли. Будет 7-й матч!

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10 комментариев
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Поплыл Морис, это и по предыдущим интервью было видно
После оплеухи 8:1 Флорида так и не оправилась. У Нефти проглядывается глубина, Брауны и Хенрики вполне себе могут тащить финал, в то время как Флорида стала беззубой вместе с тренером
Ставлю на Эдмонтон в 7-м матче, это будет легедарно)
+15
-2
+13
Ощущение глядя на матч у меня, что да игроки Эдмонтона быстрее и они действительно накрывают игроков Флориды на всей площадке, но больше всего ловил себя на мысли, что канадцам больше хочется этот кубок, они злее, неуступчивее в единоборствах и более организованы в плане игры, каждый знает куда бежать в свой момент, кого накрывать, где хитовать, то есть чувствовалась конкретная тактика и схема работы тренера Эдмонтона и старание игроков чётко следовать ей! За Эдмонтон, самое время забрать этот кубок Стэнли!!!✊
+15
-2
+13
Ответ Maxim Shumov
Поплыл Морис, это и по предыдущим интервью было видно После оплеухи 8:1 Флорида так и не оправилась. У Нефти проглядывается глубина, Брауны и Хенрики вполне себе могут тащить финал, в то время как Флорида стала беззубой вместе с тренером Ставлю на Эдмонтон в 7-м матче, это будет легедарно)
Вся команда поплыла. С четвёртой игры никакой мысли в атаке. Вброс в зону и возня у бортов. Большинства нет. Меньшинство валидольное - Эдмонтон спокойно входит и разыгрывает. Короче, плохо стало все. Кноблаух хорошо поработал по результатам первых трех игр.
+13
0
+13
Ощущение, что Флорида просто выдохлась. Ненамного, но с их манерой игры, с их системностью и форчекингом их просто перестало хватать на всё. Где-то они так же эффективны (в силовом давлении, например, в каких-то рутинных вещах), а где-то им просто не достает свежести и гибкости, а значит - остроты, изобретательности, нестандартных ходов. Но, как и говорил перед 5 матчем серии, шансы тут 50/50 - 7-ой матч это как финал в тех видах спорта, где нет серий, а есть одна единственная игры.
+9
0
+9
Флорида и в победных матчах реально переиграла Эдмонтон только в одном. Основное, что поменялось после третьего матча - теперь быстрые отрывы есть не у кошек, а у нефти. Когда Флорида давит в чужой зоне, теперь у Эдмонтона по крайней мере один человек поднимается высоко и начинает быструю атаку, используя слишком агрессивную игру защитников Флориды.
+8
0
+8
Как Бобровский закончил со спасениями, так Флорида и покатилась
+6
0
+6
Кошки просто бросили играть. 3 броска за период. Там Барков только суетится.
+5
0
+5
Ответ Денис Стуканев
Вся команда поплыла. С четвёртой игры никакой мысли в атаке. Вброс в зону и возня у бортов. Большинства нет. Меньшинство валидольное - Эдмонтон спокойно входит и разыгрывает. Короче, плохо стало все. Кноблаух хорошо поработал по результатам первых трех игр.
Да, действительно видно, что Нефть сделала выводы и нашла ключ для победы
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+4
Просто ты физрук. епт))
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Ответ Maxim Shumov
Поплыл Морис, это и по предыдущим интервью было видно После оплеухи 8:1 Флорида так и не оправилась. У Нефти проглядывается глубина, Брауны и Хенрики вполне себе могут тащить финал, в то время как Флорида стала беззубой вместе с тренером Ставлю на Эдмонтон в 7-м матче, это будет легедарно)
Флорида, как сейчас видится, зря дала в 3 периоде матча 3 вернуться Эдмонтону в игру, надо было добивать. А уж слив 4-го после такого 3-го совсем ситуацию изменил. Но это сейчас так кажется, тогда видилось по другому.
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