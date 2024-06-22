Морис о проблемах «Флориды» в финале: «Нам не хватает скорости при игре в атаке. «Эдмонтон» загоняет нас в углы»

Пол Морис высказался о проблемах «Флориды» в атаке в финале Кубка Стэнли.

В трех последних матчах финальной серии с «Эдмонтоном» (3-3 после 3-0) команда забросила 5 шайб против 18 у соперника.

«Нам не хватает скорости при игре в атаке, это особенно заметно при игре в равных составах. Нас загоняют в углы.

Нам нужно искать места, где мы можем набирать скорость или сохранять ее», – сказал главный тренер «Пантерс» Морис.

Седьмая игра пройдет в Санрайзе 24 июня (начало по московскому времени – 25 июня в 03:00).

💥 «Эдмонтон» с 0-3 вытащил финал Кубка Стэнли. Будет 7-й матч!