Морис о проблемах «Флориды» в финале: «Нам не хватает скорости при игре в атаке. «Эдмонтон» загоняет нас в углы»
Пол Морис высказался о проблемах «Флориды» в атаке в финале Кубка Стэнли.
В трех последних матчах финальной серии с «Эдмонтоном» (3-3 после 3-0) команда забросила 5 шайб против 18 у соперника.
«Нам не хватает скорости при игре в атаке, это особенно заметно при игре в равных составах. Нас загоняют в углы.
Нам нужно искать места, где мы можем набирать скорость или сохранять ее», – сказал главный тренер «Пантерс» Морис.
Седьмая игра пройдет в Санрайзе 24 июня (начало по московскому времени – 25 июня в 03:00).
💥 «Эдмонтон» с 0-3 вытащил финал Кубка Стэнли. Будет 7-й матч!
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После оплеухи 8:1 Флорида так и не оправилась. У Нефти проглядывается глубина, Брауны и Хенрики вполне себе могут тащить финал, в то время как Флорида стала беззубой вместе с тренером
Ставлю на Эдмонтон в 7-м матче, это будет легедарно)