Плющев о неудачной игре «Флориды»: «Тренер не доработал в плане психологии, наверное. Все зависит от него, у ребят носы повешены – это вина главного тренера»

Владимир Плющев высказался о возможных причинах неудачной игры «Флориды».

«Пантерс» под руководством тренера проиграли три матча подряд в финальной серии Кубка Стэнли с « » (3-3).

«Тренерская профессия заключается не только во вбросе шайбы, это общение с людьми, психологическая работа со всеми и с каждым по отдельности. Но где-то, наверное, тренер не доработал в этом плане, а, может быть, и не обладает теми навыками, которые необходимы.

Все зависит от главного тренера, у ребят носы повешены – это вина главного тренера. В эти моменты надо объяснять, что ничего страшного нет, я не буду вдаваться в подробности психологии.

Просто бывают различные ситуации у команды, и большая роль у главного тренера. Не от того, что он отрешится и пригласит какого-нибудь якобы психолога, а от того, что он выводит и уводит с площадки. От него зависит, как она уйдет со льда – либо с высокоподнятой головой, либо с понурым взглядом», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.