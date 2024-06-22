Плющев о неудачной игре «Флориды»: «Тренер не доработал в плане психологии, наверное. Все зависит от него, у ребят носы повешены – это вина главного тренера»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Владимир Плющев Пол Морис НХЛ Чемпионат.com Хоккей

Владимир Плющев высказался о возможных причинах неудачной игры «Флориды».

«Пантерс» под руководством тренера Пола Мориса проиграли три матча подряд в финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3-3).

«Тренерская профессия заключается не только во вбросе шайбы, это общение с людьми, психологическая работа со всеми и с каждым по отдельности. Но где-то, наверное, тренер не доработал в этом плане, а, может быть, и не обладает теми навыками, которые необходимы.

Все зависит от главного тренера, у ребят носы повешены – это вина главного тренера. В эти моменты надо объяснять, что ничего страшного нет, я не буду вдаваться в подробности психологии.

Просто бывают различные ситуации у команды, и большая роль у главного тренера. Не от того, что он отрешится и пригласит какого-нибудь якобы психолога, а от того, что он выводит и уводит с площадки. От него зависит, как она уйдет со льда – либо с высокоподнятой головой, либо с понурым взглядом», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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5 комментариев
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Патриотизм, это когда - если выиграли, то это Бобровский в одного вытащил
Проиграли - тренер дурак
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Общие фразы, никакой конкретики. Как раз тот момент, когда необходимо вдаваться в подробности, а Плющев накинул и с’ехал с темы. Это сложно назвать анализом ситуации.
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по моему, у флориды просто закончился бензин, после тяжелейших серий на востоке.
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Просто одна команда прошла пик физической и игровой формы, а другая на него только что вышла.
Либо пик Эдмонтона из-за наличия Макдэвида просто повыше.
Но явно одно - Эдмонтон в огне. Игроки поймали нирвану.
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