«Лос-Анджелес» продлил 5-го номера драфта-2019 Тюркотта на 3 года. Кэпхит – 775 тысяч долларов

«Лос-Анджелес» продлил 5-го номера драфта-2019 Алекса Тюркотта на 3 года.

Годовая зарплата игрока составит 775 тысяч долларов. Соглашение будет двусторонним в первом сезоне и односторонним – в следующих двух.

Летом у 23-летнего игрока завершается срок действия контракта новичка.

В минувшем сезоне провел 20 матчей за «Кингс» в регулярном чемпионате и набрал 4 (1+3) очка.

В за « » у него 35 игр в регулярке и 29 (10+19) баллов. В 8 играх Кубка Колдера добавил еще 4 (2+2) очка.