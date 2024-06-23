«Лос-Анджелес» продлил 5-го номера драфта-2019 Тюркотта на 3 года. Кэпхит – 775 тысяч долларов
«Лос-Анджелес» продлил 5-го номера драфта-2019 Алекса Тюркотта на 3 года.
Годовая зарплата игрока составит 775 тысяч долларов. Соглашение будет двусторонним в первом сезоне и односторонним – в следующих двух.
Летом у 23-летнего игрока завершается срок действия контракта новичка.
В минувшем сезоне Тюркотт провел 20 матчей за «Кингс» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 4 (1+3) очка.
В АХЛ за «Онтарио Рейн» у него 35 игр в регулярке и 29 (10+19) баллов. В 8 играх Кубка Колдера добавил еще 4 (2+2) очка.