«Лос-Анджелес» продлил 5-го номера драфта-2019 Тюркотта на 3 года. Кэпхит – 775 тысяч долларов

Теги Лос-Анджелес НХЛ АХЛ Онтарио Рейн Александр Тюркотт Хоккей

«Лос-Анджелес» продлил 5-го номера драфта-2019 Алекса Тюркотта на 3 года.

Годовая зарплата игрока составит 775 тысяч долларов. Соглашение будет двусторонним в первом сезоне и односторонним – в следующих двух. 

Летом у 23-летнего игрока завершается срок действия контракта новичка. 

В минувшем сезоне Тюркотт провел 20 матчей за «Кингс» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 4 (1+3) очка. 

В АХЛ за «Онтарио Рейн» у него 35 игр в регулярке и 29 (10+19) баллов. В 8 играх Кубка Колдера добавил еще 4 (2+2) очка. 

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5 комментариев
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Все молодое ядро ЛА, у которого считалось лучшим пулом проспектов, с треском проваливается. Только Байфилд пробился в основу и играет, Виларди уже нет, сильно конечно не попали с выборами.
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+6
Ответ Эдуард Варнавский
Все молодое ядро ЛА, у которого считалось лучшим пулом проспектов, с треском проваливается. Только Байфилд пробился в основу и играет, Виларди уже нет, сильно конечно не попали с выборами.
Согласен, почти все мимо. Посмотрим что в этом году Кларк покажет. По мне Блейк не тянет ген меном, одни косяки постоянно. С Дюбуа наворотил, на драфте шлак собирает, куда не плюнь одна лажа от него. Роб легенда клуба, уважуха, но управленец не его, не всем дано.
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эпичный баст оказался
+2
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+2
5 номер драфта и на такие гроши наиграл((
+1
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+1
Он такой же хрусталь как и Виларди. поэтому пока что на что то большее чем базовый оклад не наиграл
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