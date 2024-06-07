«Лос-Анджелес» продлил Акила Томаса на 2 года. Новый контракт – гибридный

Теги Лос-Анджелес НХЛ АХЛ Онтарио Рейн Акил Томас Хоккей

«Лос-Анджелес» продлил форварда Акила Томаса на 2 года.

По данным CapFriendly, соглашение с 24-летним игроком является гибридным – двусторонним в первом сезоне и односторонним во втором. 

Зарплата на уровне НХЛ составит 775 тысяч долларов в год, в АХЛ в первом сезоне – 175 тысяч. 

В минувшем сезоне Томас, выбранный «Кингс» под 51-м номером на драфте-2018, дебютировал в НХЛ и набрал 4 (3+1) очка в 7 матчах. 

В 64 матчах в АХЛ за «Онтарио» победитель МЧМ-2020 в составе сборной Канады набрал 46 (22+24) очков. В 8 играх в плей-офф добавил еще 5 (2+3) баллов.

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